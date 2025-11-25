Inesperado encuentro entre Frei y Kast remueve aguas en el comando Jara y divide nuevamente a la DC

Las palabras de Frei —tras el encuentro— no tuvieron otra interpretación para el oficialismo y el comando de Jara que su apuesta para la segunda vuelta es el candidato del Partido Republicano.

Por sorpresa tomó a la directiva de la DC y al comando de Jeannette Jara el encuentro que protagonizaron el candidato presidencial de los republicanos, José Antonio Kast, y el ex presidente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Fue una publicación de La Segunda que dio a conocer el soterrado encuentro que se llevó a cabo en el domicilio particular del ex mandatario. Hasta allá llegó Kast antes de reunirse con la familia Piñera-Morel, también durante el lunes pasado.

Según el medio citado, Kast fue recibido por el ex presidente falangista, su hija Magdalena Frei y su esposa Martita Larraechea.

Ante el revuelo que causó el encuentro, el ex mandatario compartió una carta en la que se refirió a la cita con el líder republicano. Si bien no explicitó un apoyo al candidato de la oposición, dijo coincidir “en los temas esenciales en este momento para nuestro país”.

Las palabras de Frei no tuvieron otra interpretación para el oficialismo y el comando de Jara que su apuesta para la segunda vuelta es el candidato del Partido Republicano.

El presidente de la DC, Francisco Huenchumilla, debió salir a hacer frente al incómodo posicionamiento del ex mandatario con una dura declaración. Además de calificar como un error de Frei recibir a Kast, el timonel de la falange acusó que el guiño al republicano “lesiona la memoria histórica de su padre, el expresidente Eduardo Frei Montalva”.

Huenchumilla fue más allá y acotó: “Ha faltado prudencia en esta materia, creo que el presidente Frei ha estado arrastrando el poncho hace meses con otras conductas de esta misma naturaleza. Yo siempre dije ‘tengamos prudencia porque él como ex presidente tiene un cierto estatuto especial para moverse’ y permanentemente estamos viendo esta conducta. Pero esto creo que ha sido una culminación de que al parecer anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha, y en este caso con la ultraderecha”.

Comando en alerta

Para muchos en el comando de Jara la muestra de Frei a favor de Kast fue una sorpresa. Fuentes de la coalición señalan que extrañó el gesto, sobre todo, porque en primera vuelta el ex presidente DC no se pronunció a favor de ninguna candidatura, pese a que el comando de Evelyn Matthei hizo las gestiones para conseguir un mensaje de respaldo.

“Si no apoyó a Matthei, que parecía ser con quién tenía más cercanía, es extraño que ahora lo haga con Kast”, dice una alta fuente del equipo de Jara.

Como respuesta, desde la DC se intentó amortiguar el peso del gesto de Frei señalando que la reunión se daba en su calidad de ex mandatario y que, posiblemente, se iba a reunir con Jara.

Sin embargo, desde el comando descartan que haya un encuentro agendado o que se haya solicitado una audiencia con el ex mandatario.

También genera preocupación que Kast se este alzando como una figura que concita respaldos de amplios sectores. Jara, por su parte, no ha contado con el respaldo explícito del ex presidente Ricardo Lagos, mientras que Michelle Bachelet está impedida de realizar campaña a favor de la militante del PC debido a su postulación a la Secretaría General de la ONU.

División en la DC

En la falange, en tanto, no todos comparten el tono empleado por Huenchumilla contra el ex mandatario. De hecho, causa cierta preocupación la reunión de la directiva citada para mañana miércoles ante la posibilidad de que se planteen sanciones a Frei.

Antes, el ex mandatario ya había sido llevado al tribunal supremo de la DC por apoyar el Rechazo y el A Favor. En ambas ocasiones el ex mandatario fue absuelto por el órgano.

Por lo mismo, se teme que la mesa dirigida por Francisco Huenchumilla tome una posición drástica con Frei y emprenda acciones que busquen sancionar a Frei.

“El que ejerció el cargo tiene la mayor responsabilidad de comportarse a la altura de la historia de su partido, de los principios de su partido, de los que somos como su partido y de la decisión que nosotros adoptamos institucionalmente de apoyar la candidatura de Jeannette Jara en una coalición de nueve partidos”, advirtió esta jornada el líder de la DC.