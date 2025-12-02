De condiciones laborales a daños ecológicos: las polémicas en torno a la industria del salmón en Chile

En los últimos 12 años, la industria salmonera en Chile ha registrado la tasa más alta de accidentes y muertes laborales en el sector acuícola a nivel mundial, alertó la ONG Ecoceanos.

Chile es en la actualidad el segundo mayor productor mundial de salmón y el principal proveedor del mercado de Estados Unidos, pero, de acuerdo con lo reportado por el diario británico The Guardian, varias polémicas acompañan el trabajo de esta industria en el país.

A través de un reportaje titulado “Quienes comen salmón chileno no se imaginan cuánta sangre humana lleva consigo”, el medio apuntó a “condiciones laborales peligrosas, uso excesivo de antibióticos y daños ecológicos“.

Respecto del primer tema, indicó que el director de la ONG Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, “en los últimos 12 años, la industria salmonera en Chile ha registrado la tasa más alta de accidentes y muertes laborales en el sector acuícola a nivel mundial“.

“Entre marzo de 2013 y julio de 2025, 83 trabajadores murieron en accidentes en el sector“, detalló Cárdenas.

La misma ONG Ecoceanos detalló que en los últimos 34 años, la industria salmonera de Noruega solo ha reportado tres muertes de trabajadores.

Otras polémicas en torno a la industria del salmón en Chile

La publicación recordó que la industria salmonera nació en Chile hace más de 40 años, cuando durante la dictadura militar se importaron los primeros ejemplares desde Noruega.

Detalló que, entre 1990 y 2017, la industria aumentó su producción en casi un 3.000%, con sobre 750 mil toneladas exportadas a más de 80 países.

En esa línea, alertó que esta expansión ha conllevado malas prácticas que “representan riesgos para la seguridad humana y el medio ambiente“.

“El uso generalizado de productos químicos y antibióticos contamina el agua, destruye los ecosistemas y amenaza a otras especies marinas“, expuso el medio británico.

Puntualizó a continuación que, mientras que Noruega declaró que en 2024 prácticamente no utilizó antibióticos en sus granjas, en las chilenas se utilizaron más de 351 toneladas, casi 200 toneladas menos que diez años antes, “pero sigue siendo muy alta, dado que los estudios sugieren que entre el 70 % y el 80 % de los antibióticos administrados al salmón pueden terminar en el medio ambiente“, recalcó.

En su reportaje, The Guardian recordó que de acuerdo con diversos estudios, “el consumo de animales tratados con antibióticos puede generar resistencia a los antimicrobianos y podría promover la transmisión de bacterias resistentes a los antibióticos a los humanos“.

Advirtió a la vez que la referida contaminación no solo afecta al Mar Patagónico, en el que se cría el salmón, sino también a las etapas de agua dulce de la piscicultura, ya que tanto la fertilización como la eclosión de los huevos se produce principalmente en los ríos de las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

Aquello despierta la inquietud de quienes residen en dichas áreas, ya que beben agua de los ríos y la emplean tanto en sus hogares como en los riesgos, y temen que las aguas contaminadas con los antibióticos puedan perjudicar su salud.