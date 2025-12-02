El renacer de Preunic: llegará a 156 tiendas y apuesta por conquistar a la Generación Z

Unas 50 mil personas al día circulan por las tiendas de Preunic, la cadena de belleza y farmacia ligada a las familias Yarur y Abuhabda (con un 70% y 30% de la propiedad, respectivamente). La marca es un actor clave dentro de Empresas Salcobrand, grupo que también controla las farmacias del mismo nombre y la cadena DBS.

En conversación con EL DÍNAMO, el gerente general de Preunic, Pablo Giglio, detalla el proceso de transformación que vive la compañía, el que incluye nuevas marcas de belleza, remodelación de locales, la expansión del formato Beauty y una estrategia de crecimiento regional forman parte del plan.

La reingeniería

La firma inició en 2018 una reingeniería interna que concluyó que debía mantener la fidelidad de su clientela histórica —de un segmento medio y mayor edad—, pero al mismo tiempo atraer a nuevos usuarios, especialmente jóvenes, reforzando un modelo basado en la atención personalizada.

Uno de los pilares de esa estrategia han sido las marcas. A su portafolio se han sumado firmas cosméticas como NYX, Essence, Catrice, Revolution, Wet n Wild y la coreana Mixsoon. “En 2024, Preunic tuvo más de 500 mil clientes nuevos, que nunca habían tenido contacto con la marca, y el 80% de ellos son jóvenes. Tuvimos que adaptar la propuesta, el mix, las tiendas y potenciar el mundo digital”, afirma Giglio.

Parte de esas adaptaciones han sido potenciar el canal digital y destacar ciertos atributos, como que el 40% de sus marcas son libres de crueldad animal.

Aprovechando el alto gasto en belleza en Chile —US$189 anuales per cápita—, Preunic lanzó el formato Beauty, locales más abiertos y centrados en maquillaje y cuidado personal, que tuvo su debut en Parque Arauco.

La compañía ya ha invertido US$15 millones en su transformación y contempla otros US$10 millones de aquí a 2029. Para entonces, el formato Beauty debería representar el 30% de toda la cadena.

La expansión en regiones

Con 130 tiendas y 70 años de presencia en Chile, Preunic sabe que su mayor fortaleza es la marca, ampliamente reconocida y destacada por Cadem por su valoración ciudadana. Ese reconocimiento se profundiza en regiones, donde la oferta de belleza suele ser más limitada.

“Somos masivos. Tenemos tiendas desde Arica a Punta Arenas, estamos en todos los malls y entrando en comunas que antes no imaginábamos: Illapel, Alto Hospicio, San Vicente de Tagua Tagua, entre otras”, señala Giglio.

El plan estratégico contempla un fuerte foco en regiones: “Hoy tenemos 130 tiendas, y al terminar el plan al 2029 deberíamos llegar a 156 locales”, adelanta.

La nostalgia como apuesta

Preunic maneja un portafolio masivo: 22 marcas, 18 de skin care y 8 de coloración. Una de sus nuevas apuestas es Avon. La tradicional marca de venta directa aterrizó en la cadena a mediados de 2026 y ha mostrado un desempeño destacable.

“Relanzamos la tradicional Frutillita y ha sido un éxito. Se han vendido miles”, cuenta el ejecutivo.

Los productos de Avon hoy se comercializan online y en tiendas seleccionadas de Preunic. Aunque Giglio no entrega detalles, adelanta que vienen varias “sorpresas”: “Ahora la vamos a masificar”, asegura.