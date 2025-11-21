Radiografía a los malls: más de 10 mil tiendas en todo Chile y sobre 600 millones de visitas

Durante los primeros nueve meses del año, los centros comerciales del país registraron un aumento de 3,5% en visitas.

La Cámara de Centros Comerciales entregó el reporte de desempeño correspondiente acumulado a septiembre. El índice -que es elaborado por la Cámara de Comercio- hace una radiografía al comportamientos de los malls, outlets y strip centers del país.

De acuerdo con la medición, los centros comerciales totalizan una superficie arrendable (GLA) de 4,73 millones de metros cuadrados (m2) y el 54,9% se encuentra en la Región Metropolitana, mientras que regiones se queda con el 45,1% de la superficie.

Pese al auge de nuevos formatos más pequeños o de los shopping de descuento, la mayor cantidad de locales se encuentra en los malls tradicionales, que acaparan 3,41 millones de m2. El total de tiendas del sector al tercer trimestre fue de 10.347 en todo el país.

Durante los primeros nueve meses del año, los centros comerciales del país registraron un aumento de 3,5% en visitas. Mientras que los ingresos crecieron 6,2% en el tercer trimestre de 2025, frente a igual período de 2024.

Buen desempeño

Respecto al desempeño del sector, Sebastián Castillo, gerente de Asuntos Gremiales de la Cámara de Centros Comerciales, dijo que “va en línea con la evolución del comercio y con la tendencia que ha mostrado el IMACEC. En tanto, los malls continúan liderando el dinamismo del sector por sobre otros formatos”.

El organismo gremial destacó “el dinamismo del sector se ve reflejado en las distintas inversiones que están planificadas, no sólo en la Región Metropolitana, sino que también en regiones, con ocho nuevos proyectos por un total de US$ 275 millones, lo que generará empleo y seguirá fortaleciendo el aporte del sector al desarrollo económico y social del país”.

En varios centros comerciales del país se están instalando nuevas marcas tales como Sandro, Maje, Parfois, Faces, Seiko, Anacapri -entre otras- y que grandes retailers siguen su desarrollo en estos lugares de alta flujo. De hecho, el jueves Falabella inauguró su nueva tienda en Viña del Mar en el Espacio Urbano de 15 norte, donde comparte vecindad con el mall Marina Arauco.