El motivo por el que Chile suspendió las importaciones de carne de cerdo desde España

El SAG intensifica controles en aeropuertos y puntos de ingreso para evitar la entrada de un virus al país.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ordenó la suspensión inmediata en Chile de las importaciones de carne de cerdo y sus derivados provenientes de España, luego de que ese país confirmara un brote de Peste Porcina Africana (PPA). La medida fue comunicada mediante una declaración oficial del organismo, que calificó la decisión como preventiva y necesaria para resguardar la condición sanitaria nacional.

Según informó la entidad, la alerta se activó tras la notificación de dos jabalíes silvestres positivos a PPA en Barcelona, el primer hallazgo desde 1994. Este hecho implicó la pérdida del estatus de país libre ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), lo que obligó a Chile a ajustar sus controles. A partir de ahora, cualquier producto porcino de origen español, o sin una etiqueta que permita acreditar su procedencia, será interceptado y destruido.

En paralelo, el SAG intensificó las inspecciones en el Aeropuerto de Santiago, con especial foco en pasajeros que provengan de Europa o hayan realizado conexiones en ese continente. La institución recordó que, si bien la enfermedad no representa un riesgo para la salud humana, sí causa un impacto severo en cerdos domésticos y jabalíes debido a su alta letalidad.

Un eventual ingreso del virus a Chile, subrayó la institución, sería especialmente crítico para la industria porcina, que se mantiene entre los principales exportadores de carne a nivel mundial.

El tiempo de suspensión de Chile a las importaciones de carne de cerdo desde España

Como parte del protocolo, el país aplicará un periodo de resguardo de 30 días —correspondiente a dos ciclos de incubación del virus— desde la fecha probable de infección en España. Esto implica que todas las cargas con materia prima producida a partir del 28 de octubre no podrán ingresar hasta que la Unión Europea oficialice la zonificación sanitaria.

Actualmente, los productos porcinos españoles representan alrededor del 2% de las importaciones del sector.

El organismo también reforzó la vigilancia epidemiológica en predios, plantas faenadoras y ferias ganaderas, además de la coordinación con Aduanas, autoridades portuarias, aerolíneas y otros servicios. Finalmente, reiteró el llamado a no ingresar alimentos de riesgo y exhortó a propietarios y propietarias de cerdos a reportar de inmediato cualquier sospecha de PPA, especialmente ante signos como hemorragias, manchas azuladas en orejas o alta mortalidad.