La normativa también multará a pasajeros e intermediarios que promuevan estos servicios.

Esta semana se anunció la entrada en vigor de una ley que aumenta de manera significativa las sanciones contra el transporte informal de pasajeros.

La normativa se enfoca especialmente en aeropuertos y terminales que reciben turistas, con el objetivo de combatir fraudes y mejorar la seguridad.

La medida dada a conocer por el Ministerio de Transporte, no solo afecta a los conductores, sino que también establece multas para los pasajeros y los intermediarios que promueven estos servicios no autorizados.

Multas de hasta $13 millones: cómo funciona la ley que sanciona el transporte informal en aeropuertos

La nueva ley modifica la regulación existente, imponiendo sanciones más estrictas según la gravedad de la infracción y la reincidencia:

Propietarios de vehículos: multas de hasta 100 UTM; si reinciden, pueden alcanzar 200 UTM.

Conductores de vehículos no habilitados: sanciones de 5 a 50 UTM; en caso de reincidencia, suben a 10-100 UTM.

Intermediarios (“voceadores”): quienes ofrezcan servicios de manera informal en aeropuertos o terminales serán multados entre 5 y 50 UTM.

Además de las multas, la ley permite retirar de circulación los vehículos involucrados.

Fin al voceo: contratación solo en módulos oficiales.

Para evitar estafas y el acoso de captadores informales, la normativa establece que:

Contratación obligatoria en counters: los pasajeros deben contratar el servicio exclusivamente en los módulos oficiales instalados dentro de los recintos.

Pago anticipado: el pago del viaje debe realizarse antes de salir del aeropuerto y solo en servicios autorizados.

Esta medida busca eliminar el voceo, práctica que frecuentemente genera fraudes a turistas.

Más seguridad: pago anticipado en taxis oficiales

Complementando la ley, en el Aeropuerto de Santiago ya se implementa una fase piloto que permite el pago anticipado en taxis oficiales (techos amarillos y negros).

Gracias al Validador Operacional de Transporte (VOT), los pasajeros pueden:

Conocer de antemano el valor exacto del viaje (similar al taxímetro).

Pagar antes de subir al vehículo, evitando cobros indebidos o sorpresa.

Respecto a si la ley que sanciona el transporte informal en el aeropuerto incluye plataformas como Uber, Didi y Cabify. Desde el Ministerio de Transporte respondieron EL DÍNAMO que “la normativa no distingue categorías específicas, por lo que cualquier servicio informal está sujeto a sanción“.