El origen de la nueva línea de financiamiento que confirmó TVN para sus operaciones en 2026

Entre otros aspectos, los números rojos y el problema de flujo de caja de TVN están influidos por la caída de sus ingresos por concepto de publicidad.

Televisión Nacional de Chile (TVN) decidió suscribir un nuevo préstamo de hasta $7 mil millones (US$7,3 millones) con el propósito de financiar la operación del año 2026, de acuerdo con lo manifestado por la empresa en los estados financieros que presentó ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En el documento, la empresa planteó que “la administración ha constatado un riesgo de liquidez para mediados del año 2026, por lo que el directorio ha aprobado la utilización de la línea de financiamiento con aval fiscal por $7 mil millones, lo que permitirá la continuidad de la operación durante el año 2026“.

En su reporte, TVN explicó el origen de la línea de financiamiento: “La empresa enfrenta desafíos relevantes y crecientes en el mediano y largo plazo en términos de liquidez, que son mitigados con la obtención a principios del año 2025 de un crédito con la banca privada y con aval del Estado por $12 mil millones“, indicó en su sección de riesgo de liquidez, según reportó La Tercera.

En esa línea, añadió que, además, “existe acuerdo del directorio para solicitar un nuevo financiamiento por $7 mil millones, lo que permitirá la liquidez necesaria para el año 2026“.

Directorio de TVN aprobó uso de la línea de financiamiento

También ratificó que el pasado 23 de octubre de este año, el directorio de TVN aprobó el uso de dicha línea de financiamiento.

El medio recordó que en diciembre de 2024 el entonces presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, alertó que el canal estatal estaba gestionando un crédito de $24 mil millones con el propósito de financiar la operación de 2025.

Si bien el Ejecutivo concedió la línea de financiamiento por $24 mil millones, inicialmente solo autorizó $12 mil millones, y posteriormente, el 30 de enero TVN obtuvo un crédito del banco Security con aval del Estado, por los otros $12 mil millones.

De manera paralela, TVN decidió obtener más recursos a través de la venta de seis bienes inmuebles de sus señales regionales, con lo que pretende conseguir otros $12 mil millones.

