TVN profundiza medidas de eficiencia y pérdidas llegan a cerca de $12 mil millones

TVN presentó sus resultados financieros al 30 de septiembre pasado, llegando a $ 11.773 millones de pérdidas, una mejora de $4.650 millones respecto al mismo período de 2024.

Desde la señal pública apuntaron que “las medidas de contención de gastos, la baja del costo de venta, ajustes operacionales y diversos ahorros, se tradujeron en una variación positiva del 28% respecto al mismo período de 2024″.

El EBITDA registra una mejora de $5.208 millones, equivalente a un avance del 43%, aunque aún se mantiene en terreno negativo, esto se debe al incremento de 4,7% en los ingresos ordinarios, que llegaron a $35.543 millones – lo que incluye el aporte por Ley de Presupuesto a NTV – y la caída en el ítem publicidad, amortiguado parcialmente por otros ingresos operacionales.

Por su parte, los costos y gastos retrocedieron 7,8%, generando ahorros por $3.598 millones derivados de menores gastos técnicos, de exhibición y administración, junto con una mayor contención del impacto inflacionario.

“TVN continúa avanzando en su proceso de modernización, con foco en la eficiencia, la reorganización de inmuebles, a través de una estrategia de venta de activos y la actualización de sus modelos de contenido. Durante el período se aplicaron ajustes internos orientados a una operación más sostenible, incluyendo la reducción de la dotación a niveles comparables a 2022, a través del reordenamiento de procesos de producción y la priorización de proyectos estratégicos que se alinean con las audiencias y con la sostenibilidad financiera del canal”, expresó el canal público en una declaración.

En cumplimiento de esta misión, se consideran $2.756 millones vinculados a obligaciones legales y de servicio público, entre ellas la operación de los nueve centros regionales, la señal internacional TV Chile, el Centro de Documentación y Archivo y la cobertura nacional que contempla 238 concesiones, por encima del promedio de la industria.

A ello se suma el funcionamiento de NTV, cuya operación se financia mediante la glosa presupuestaria correspondiente y que no genera ingresos por concepto de publicidad.