Histórico acuerdo de ENAP: a cuánto llegan los contratos para abastecerse con crudo desde Argentina

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó que firmó su mayor acuerdo comercial de la historia, tras suscribir un contrato con las empresas argentinas YPF, Vista Energy, Shell Argentina y Equinor, a fin de abastecerse de crudo proveniente del país trasandino.

De acuerdo con lo dispuesto por el contrato, la estatal chilena obtendrá el suministro desde el sector Vaca Muerta, que se ubica en la provincia argentina de Neuquén.

Según lo previsto en el acuerdo suscrito por la ENAP, aquello permitirá abastecer alrededor del 35% de la demanda anual de crudo de la empresa nacional.

Además, contempla que el crudo será transportado a este lado de la cordillera a través del Oleoducto Trasandino de más de 400 kilómetros de extensión y que se construyó en la década de los 90.

“Este oleoducto, tras 17 años de inactividad, retomó desde 2023 los envíos de petróleo hacia las instalaciones de ENAP en Hualpén, Región del Biobío, luego de un exhaustivo proceso de rehabilitación”, indicó la compañía a través de un comunicado.

A cuánto llegan los contratos suscritos en el acuerdo de la ENAP

Según informó la estatal chilena, los contratos suscritos por la ENSP tras el acuerdo con las empresas trasandinas alcanzan los US$12 mil millones y tendrán vigencia hasta junio de 2033.

A la vez, la estatal afirmó que se trata del mayor acuerdo comercial de su historia, pues el intercambio que mantenía a la fecha con Argentina era de US$8.000 millones.

Al abordar el acuerdo, el gerente general de ENAP, Julio Friedmann, manifestó que “este es un hito de mucha relevancia y coherencia con las definiciones estratégicas que hemos adoptado y que está en línea con el plan que proyecta ENAP al 2040“.

“El resultado de este acuerdo contribuye a mejorar la competitividad de ENAP y permite a nuestro país contar con mayor seguridad energética, pues podremos fortalecer la producción de combustibles fundamentales para las industrias, el transporte y la vida cotidiana de las personas“, complementó.