¿Nuevas devoluciones en cuentas de la luz?: los errores de las empresas eléctricas que motivaron reunión de urgencia con el Gobierno

Será este viernes cuando las empresas se reunirán con el bi ministro García, con quien revisarán el último informe entregado y que es cuestionado por el Gobierno.

Los líos en las tarifas de la luz no terminan. A lo ya informado como un doble cálculo del IPC, y el cobro de más que realizó Transelec -ambos ítems que serán devueltos a los usuarios- ahora el Ministerio de Energía anunció que las empresas habrían entregado datos alejados de los estándares, incompletos o que no están bien respaldados.

Cabe recordar que las empresas transmisoras deben proporcionar, a partir de las modificaciones legales de 2016, una valorización de sus activos: cables, antenas, cemento, entre otros. Esto, finalmente, influye en la tarifa.

También es importante mencionar que el precio final de la luz en Chile se compone de tres factores: la generación, la transmisión y la distribución, y que cada segmento opera con empresas diferentes.

Las claves de lo que señaló el ministerio

El 9 de enero le pidió al Coordinador Eléctrico Nacional un estudio para valorizar los activos de las empresas transmisoras.

El estudio se entrega este viernes y señala que, de los datos informados por las empresas, existen valores que se alejan de los datos estándar de las instalaciones, incompletos o no están correctamente respaldados.

¿Qué viene ahora?

Las empresas se reunirán este viernes con el biministro de Energía y Economía, Álvaro García para revisar el informe.

El gobierno aseguró estar profundamente preocupado por “la deficiente información aportada” por las compañías, “pues restan transparencia y generan desconfianza en un proceso tan relevante para la ciudadanía como es la fijación de tarifas de la electricidad”.

En ese contexto García hizo un llamado a que entreguen la información actualizada y correcta “que permitan otorgar certeza a este proceso de fijación tarifaria.

¿Podrían bajar las tarifas?

En rigor, la revisión de todos los inventarios y valorizaciones indican que podría haber sobrevaloración de activos, lo que sí afectaría la tarifa de la luz.

Como ejemplo, Transelec sobreestimó estas partidas y devolverá US$ 130 a clientes. Si eso se repite en otras empresas, además de multas a beneficio fiscal, se debe devolver lo cobrado en exceso.

Por el contrario, si se detecta una subvaloración de los activos de las empresas, habrá que ajustar esos cobros de las tarifas de la luz, que no llegaron a las compañías transmisoras.

Lo que dijeron las empresas

Anoche, tras lo informado por el ministerio las empresas contestaron. Aseguraron que estos hallazgos son “preliminares” y que hasta ahora no cuentan “con información sobre el tipo de revisión realizada ni sobre la metodología empleada”, dijeron desde la Asociación de Empresas de Transmisión.

Frente al enredo que se ha generado por los precios de la energía las empresas se apuraron en aclarar que “este procedimiento involucra millones de datos específicos y múltiples controles. Una vez conocido el informe completo y los montos involucrados, podremos clarificar la información difundida públicamente y, eventualmente, entregar antecedentes complementarios o adoptar las medidas que correspondan”, aseguraron.