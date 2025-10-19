Marcel por el error en cuentas de la luz: “Congelar tarifas es una pésima decisión”

Mario Marcel dijo que el error que llevó al cobro extra en las cuentas de la luz “tenía un origen anterior, pero que afectó a millones de clientes”.

El ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, calificó de una “pésima decisión” la idea de congelar las tarifas eléctricas, a raíz del error que llevó a un cobro extra en las cuentas de la luz.

De acuerdo con lo manifestado por el ex secretario de Estado, a su parecer, “el Gobierno aplicó el principio de la responsabilidad política, respecto de un error en la fijación tarifaria que tenía un origen anterior, pero que afectó a millones de clientes“.

El también ex presidente del Banco Central abordó el tema en la conversación que tuvo con Diario Financiero, oportunidad en la que planteó que “lo que pesó más que la magnitud del error, fue que éste ocurrió en una materia que se había vuelto particularmente sensible por la normalización de las tarifas eléctricas desde junio del año pasado“.

“Es un ejemplo más de que congelar tarifas es una pésima decisión de política pública“, aseveró a continuación Mario Marcel al ahondar en el error que llevó al cobro extra en las cuentas de la luz.

Marcel y salida de Pardow tras error en las cuentas de la luz

Mario Marcel también fue consultado sobre la salida del ex ministro Diego Pardow (Frente Amplio) a raíz del error en las cuentas de la luz, así como su reemplazo por el biministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García (PPD), del Socialismo Democrático.

Al respecto, el ex secretario de Estado sostuvo que no conocía el detalle de “la estadística de cambios en esta dirección versus la opuesta”. Y añadió que “a mí me reemplazó un ministro del Frente Amplio“.

Además, se le preguntó si pensaba que el Ejecutivo actuó de manera “amateur” en su forma de enfrentar ciertos problemas, ante lo que respondió que “creo que este Gobierno ha estado expuesto a un grado de escrutinio muy superior a sus predecesores, por lo que es muy difícil comparar“.