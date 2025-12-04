Ministro Montes defendió expropiación de megatoma en San Antonio: aludió a Gobierno de Piñera y respondió a Kast

“El Gobierno de Piñera hizo muchas más expropiaciones que las que nosotros hemos hecho”, aseguró el ministro, quien también abordó los cuestionamientos que realizó Kast.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a las críticas que han surgido en medio del proceso de expropiación de 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio, cuya medida se anunció a dos días de que se cumpliera el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual instruía al desalojo de la ocupación ilegal.

En conversación con Tele13 Radio, el secretario de Estado manifestó que “hasta el último día tenemos que intentar que no haya desalojos por los riesgos del desalojo. 3.000 niños viven ahí, esto está al lado de los veraneantes, está al lado de todo el traslado de las frutas hacia la costa (…) esto puede generar una situación humana muy compleja”.

Siguiendo en esa línea, Montes comentó que “la única alternativa para avanzar en el proyecto habitacional, era ponerse de acuerdo, o sea, responderle a los vecinos que teníamos que sacar a las personas que se lo habían tomado, pero bajo ciertas condiciones“.

A lo que agregó: “Una de las condiciones es que ellos tenían que pagar el equivalente al valor del terreno. Eso era lo que hacía que no se saltaran en la fila porque era una responsabilidad que ellos asumían. Y el ministerio tenía que expropiar el terreno e iniciar un proyecto de urbanización con el aporte de los vecinos y también con los subsidios normales”.

Considerando lo anterior, explicó que “aquí los que van a pagar el equivalente al valor del terreno van a ser los propios vecinos”. Aunque, detalló que el precio del terreno aún no se define: “El precio lo determinan los peritos, no son los 11 mil millones. Hay unos peritos ya que lo van a hacer y van a determinar un valor”.

Ministro Montes defiende expropiación en megatoma de San Antonio

Respecto a la expropiación, el titular del Minvu destacó que estas se llevan a cabo por “un fin público, no solo para un grupo específico. Lo hacemos a cada rato. Nosotros hacemos expropiaciones permanentemente, porque es parte de las facultades, y el Gobierno del presidente (Sebastián) Piñera hizo muchas más expropiaciones que las que nosotros hemos hecho, porque es parte de la facultad”.

Por otro lado, se refirió a los cuestionamientos del candidato republicano, José Antonio Kast, luego de que en el debate Archi expusiera que “esto es una mala manera de ejercer gobierno, porque si hay un fallo judicial, si ya se resolvió, si se determinó que las personas están ahí sin el derecho de propiedad que corresponde y tienen que desalojar, el gobierno debería haber aplicado eso”.

En este marco, Carlos Montes expresó que “le pediría que esto lo miráramos más como un problema de país y más de largo plazo. Si él (Kast) fuera presidente, él tendría 1.432 campamentos, si él cree que el camino es desalojar y no encontrar una solución, eso es un problema”.

Considerando lo anterior, aseguró que el Gobierno está “trabajando con la mayor seriedad posible, porque este es un problema no de un gobierno. Y lo hemos dicho el primer día, este no es un problema que tenemos que sobrepolitizar, yo entiendo la coyuntura electoral, pero mirémoslo más largo (plazo)”, cerró.