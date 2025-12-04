Resultados de la TV: Chilevisión y el 13 respiran y a Mega le cuesta repuntar en ganancias

La señal de Luksic redujo pérdidas mientras que el canal de Heller registra utilidades, pero lejos de las de 2024.

Los canales de televisión informaron sus resultados financieros al noveno mes del año, lo que ha traído cierto alivio a la industria televisiva, ya que dos de las principales estaciones privadas del país registraron una disminución de sus pérdidas.

En el caso de la estación ligada a la familia Luksic, Canal 13, esta ya había comunicado -previamente a su publicación de resultados en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)– una baja en su merma.

“Respecto de los ingresos publicitarios, podemos señalar que alcanzaron a $44.359 millones al 30 de septiembre de 2025, lo que representa un aumento de 4,6% con respecto al ingreso del mismo período del año 2024, cuando alcanzaron $42.389 millones. (…) Este aumento se explica principalmente por el mejor rendimiento de programas reality, sobre compensando la ausencia del Festival de Viña en el primer trimestre del año 2025”, dijo la televisora en su análisis razonado.

Al tercer trimestre, el 13 acumuló pérdidas por $3.236 millones, lo que se compara con los $5.392 millones informados en igual período de 2024. Lo anterior se traduce en una disminución de 39% en su saldo negativo.

“La disminución se explica principalmente por la ausencia del Festival de Viña en el primer trimestre de 2025 y por mayores ingresos”, agregó el canal de los Luksic.

Respiro para Chilevisión

Quien también respira más aliviado es el canal que acaba de ser vendido: Chilevisión. La señal que Paramount enajenó a Vytal Group —un grupo liderado por Jorge Carey— redujo sus pérdidas desde los $7.050 millones informados entre enero y septiembre de 2024, a $4.853 millones en igual período de 2025.

En todo caso, Chilevisión aclaró en su análisis razonado presentado ante la CMF que las pérdidas aún no logran revertirse del todo. “Esto se debe a una baja de la inversión publicitaria del año 2025, al aumento de costos en la programación de contenido y al pago del bono compensatorio por el acuerdo colectivo sindical”, señalaron.

Mega gana, pero no como en 2024

El efecto de los altos costos de producción del Festival de Viña del Mar le sigue pesando a Mega. La señal privada del empresario Carlos Heller es la única de la industria que registra ganancias, aunque estas fueron menores que las del año pasado.

Entre enero y septiembre de 2025, Megamedia registró utilidades por $3.668 millones, versus los $5.658 millones de ganancias informados en igual lapso de 2024. Esto representa un retroceso de 35%.

En la otra vereda se ubicó TV+. La señal -que ocupa el canal que alguna vez fue UCV- informó una merma al tercer trimestre de $1.243 millones, 19% más que las pérdidas de 2024.

“Este resultado se explica por una baja considerable de las ventas en relación con el mismo período del año anterior (baja de un 13,82%) y, principalmente, por el aumento de los costos financieros, que al 30 de septiembre de 2025 son de M$ 640.474, mientras que en igual período de 2024 alcanzaron M$ 97.639. Esto se debe, principalmente, a los métodos de financiamiento que el canal ha debido ocupar (factoring) para poder seguir operando de manera continua”, explicaron en su reporte financiero.