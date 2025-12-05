Qué es Desarrollo País, la empresa que quiere comprar el edificio Telefónica

Telefónica indicó que, de concretarse la venta, pretende seguir usando parte del inmueble mientras culmina su proceso de salida del país.

El edificio de Telefónica, situado en plena Plaza Italia, podría pasar a manos del Estado en caso de que la compañía detrás de Movistar acepte la propuesta que hizo la empresa pública Desarrollo País.

Las conversaciones entre las partes estarían bastante avanzadas y, de acuerdo con fuentes cercanas a las tratativas, el precio del edificio fluctuaría entre 1.200.000UF (unos $48 mil millones) y 1.700.000UF (más de $67 mil millones).

A mediados de este año, Telefónica anunció la reactivación del proceso de venta de su edificio corporativo, que se enmarca en su decisión de salir de Chile, entre otros países que dejará la compañía de capitales españoles.

Por qué Desarrollo País quiere comprar el edificio Telefónica

Según informó Diario Financiero, si las partes llegan a un acuerdo, la idea de la empresa estatal Desarrollo País es transformar parte de la torre en oficinas para servicios públicos, entre los que se contarían la Comisión para el Mercado Financiero, Fonasa y Sernageomin.

Desarrollo País, la compañía pública que hizo una oferta para comprar el edificio Telefónica, fue creada en enero de 2022, a partir del Fondo de Infraestructura S.A. (Foinsa), una sociedad anónima del Estado que se había fundado a inicios del 2018, y su propiedad corresponde en un 99% al Fisco y el 1% restante a Corfo.

Su propósito es impulsar proyectos de infraestructura clave al conectar lo público y lo privado, empleando para ello activos del Estado con el propósito de generar valor a través de la inversión a largo plazo.

De concretarse la compra del edificio de Telefónica, no será la primera vez que Desarrollo País adquiere un reconocido edificio para su uso por parte de servicios públicos. Uno de ellos fue el ex edificio de Metlife en Santiago Centro, que será la nueva sede de la PDI.