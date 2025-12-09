La influencia de Trump en la compra de Warner Bros: su yerno se encuentra implicado en la hostil oferta de Paramount

Reguladores, intereses familiares y aliados del Golfo se cruzan en la batalla entre Paramount y Netflix por Warner.

El yerno de Donald Trump, Jared Kushner, enciende las alarmas en Estados Unidos, luego de que se haya visto envuelto en la hostil oferta de Paramount para adquirir Warner Bros. Discovery. La firma ha defendido férreamente su propuesta, argumentando que supera al acuerdo planteado por Netflix tanto en beneficios para los accionistas como en viabilidad regulatoria.

La compañía sostiene que, a diferencia de la operación impulsada por la plataforma de streaming, la suya tendría más posibilidades de obtener luz verde del Gobierno estadounidense, un hecho que se vería marcado por el controvertido involucramiento de Kushner.

En los documentos remitidos a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Paramount detalla que entre los financiadores de su propuesta figura Affinity Partners, un fondo de capital riesgo con un vínculo directo con la Casa Blanca. Se trata del vehículo de inversión del yerno del presidente Trump y esposo de quien ha sido descrita por él mismo como su hija favorita, Ivanka Trump.

La implicación es evidente: si las autoridades del Gobierno rechazan el acuerdo entre Netflix y Warner y optan por favorecer la oferta de Paramount, un familiar directo del presidente obtendría beneficios económicos.

El escenario no resulta ajeno a lo vivido en este segundo mandato de Trump, marcado por decisiones gubernamentales que han coincidido con lucrativos negocios para sus hijos en el extranjero, especialmente en países del Golfo Pérsico, desde proyectos inmobiliarios hasta operaciones vinculadas a las criptomonedas.

Más allá de su yerno: las palabras de Trump para intervenir en la compra de Warner

El propio Trump ha insinuado que podría intervenir en el proceso. Horas antes de que se conociera la oferta, durante una gala en el Kennedy Center de Washington, elogió al CEO de Netflix, Ted Sarandos, pero expresó dudas sobre la operación con Warner. “Tiene una cuota de mercado muy grande y si se quedan con Warner, esa cuota subirá mucho“, dijo sobre Netflix.

Luego añadió un mensaje directo sobre el escrutinio regulatorio: “Voy a estar implicado en esa decisión“.

Kushner, que fue asesor presidencial durante el primer mandato de Trump, no ocupa un cargo oficial en esta nueva administración. Sin embargo, participa activamente en asuntos clave de política exterior, como el proceso de paz en Gaza o las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

En la lista de financiadores de la propuesta de Paramount también figuran fondos soberanos de Arabia Saudita, Abu Dabi y Catar, países con los que tanto Kushner como Trump mantienen estrechas relaciones.