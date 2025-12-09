Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Negocios

La jugada de Paramount para comprar Warner Bros. y declararle la guerra a Netflix

La compañía busca que los accionistas puedan dar vuelta la situación y apostar por ellos en lugar de Netflix.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

Paramount se puso en pie de guerra contra Netflix luego de que este lunes lanzara una oferta en concreto para quedarse con Warner Bros., luego de que el pasado viernes se confirmara el acuerdo que logró el gigante del streaming y que se concretará en los próximos meses por US$82.700 millones.

Ante este escenario, la empresa que además es dueña de Chilevisión presentó una nueva oferta que supera la de la N roja. Los accionistas apostaron por US$30 por acción en efectivo, lo que da una suma en total de US$108.000 millones.

“La oferta de Paramount por la totalidad de WBD proporciona a los accionistas US$18.000 millones de más en efectivo que la contraprestación de Netflix“, señalaron en un comunicado.

En el documento agregaron que “la recomendación del Consejo de Administración de WBD de la transacción con Netflix en lugar de la oferta de Paramount se basa en una valoración prospectiva ilusoria de Redes Globales que no está respaldada por los fundamentos del negocio y está lastrada por los altos niveles de apalancamiento financiero asignados a la entidad”.

Por lo mismo, Paramount se dirigió a los accionistas de Warner Bros. y no al consejo de administración, quienes apuestan por Netflix, porque están “persiguiendo una propuesta inferior” lo que conduciría a “un proceso complicado de aprobación regulatoria”.

Además, el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, dijo que “nuestra oferta creará un Hollywood más fuerte” ya que “es lo mejor para la comunidad creativa, los consumidores y la industria cinematográfica”.

Notas relacionadas

Entel sube dos puestos y queda en la posición siete de las empresas con mejor reputación de Chile
Innovación

Entel sube dos puestos y queda en la posición siete de las empresas con mejor reputación de Chile

El inicio de la operación comercial de Starlink D2C; el lanzamiento, junto a Desafío Levantemos Chile, del primer centro de operaciones de emergencias (COE) móvil con conexión satelital del país, y la consolidación de la primera versión del Fondo 55+, son algunas de las iniciativas destacadas que reafirman la posición de liderazgo de la compañía y la posicionan en el séptimo lugar.

Valentina Pizarro