La jugada de Paramount para comprar Warner Bros. y declararle la guerra a Netflix

La compañía busca que los accionistas puedan dar vuelta la situación y apostar por ellos en lugar de Netflix.

Paramount se puso en pie de guerra contra Netflix luego de que este lunes lanzara una oferta en concreto para quedarse con Warner Bros., luego de que el pasado viernes se confirmara el acuerdo que logró el gigante del streaming y que se concretará en los próximos meses por US$82.700 millones.

Ante este escenario, la empresa que además es dueña de Chilevisión presentó una nueva oferta que supera la de la N roja. Los accionistas apostaron por US$30 por acción en efectivo, lo que da una suma en total de US$108.000 millones.

“La oferta de Paramount por la totalidad de WBD proporciona a los accionistas US$18.000 millones de más en efectivo que la contraprestación de Netflix“, señalaron en un comunicado.

En el documento agregaron que “la recomendación del Consejo de Administración de WBD de la transacción con Netflix en lugar de la oferta de Paramount se basa en una valoración prospectiva ilusoria de Redes Globales que no está respaldada por los fundamentos del negocio y está lastrada por los altos niveles de apalancamiento financiero asignados a la entidad”.

Por lo mismo, Paramount se dirigió a los accionistas de Warner Bros. y no al consejo de administración, quienes apuestan por Netflix, porque están “persiguiendo una propuesta inferior” lo que conduciría a “un proceso complicado de aprobación regulatoria”.

Además, el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, dijo que “nuestra oferta creará un Hollywood más fuerte” ya que “es lo mejor para la comunidad creativa, los consumidores y la industria cinematográfica”.