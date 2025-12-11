Asociación de Hidrógeno Verde pidió certeza jurídica a presidenciables tras cuestionamiento al proyecto INNA

Desde la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile) se descartó que el proyecto INNA conlleve algún problema para el trabajo de los observatorios ubicados en el norte.

El proyecto de hidrógeno verde INNA, que contempla una inversión de US$10 mil millones en la comuna de Taltal, en la Región de Antofagasta, fue uno de los temas abordados por los candidatos en el debate de la Anatel, debido a los cuestionamientos que ha generado entre la comunidad científica, la que teme que su ubicación perjudique la calidad de los cielos del país para la investigación astronómica.

Pese a que en ese momento Jeannette Jara afirmó que, puesta en el caso de que tuviera que optar por una opción, ella elegiría el desarrollo del proyecto de hidrógeno verde tanto por la creación de empleos como por el desarrollo de la industria en el país. José Antonio Kast, por su parte, se inclinó por “proteger nuestros cielos, porque eso es un bien para el mundo, no solamente para Chile”.

Sin embargo, este jueves la candidata oficialista y de la DC cambió de opinión y, a través de su cuenta en X, aseveró que “la decisión del proyecto INNA será definida con evaluaciones técnicas estrictas que aseguren una distancia adecuada de los observatorios astronómicos, resguardando su funcionamiento y el prestigio de Chile como referente mundial en astronomía“.

La Asociación de Hidrógeno Verde y el proyecto INNA

Luego de conocer los dichos del candidato republicano, desde la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile) pidieron a los postulantes a La Moneda que entreguen una certeza jurídica a la industria y los inversionistas.

Al abordar el tema, el director ejecutivo de H2 Chile, Marcos Kulka, descartó que el proyecto INNA conlleve algún problema para el trabajo de los observatorios ubicados en esa zona del país, y argumentó que, de existir, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debió alertar sobre el tema.

Respecto de las declaraciones de José Antonio Kast, Kulka le dijo a Diario Financiero que “entraríamos de nuevo en condiciones donde se decreta presidencialmente algo, y sabemos que eso son señales que finalmente se pagan atentando en contra de la institucionalidad que se ha creado“.

“Sería una muy mala señal poder sentar precedentes a priori que van de alguna forma saltándose y confundiendo, además, de cuál podría ser el proceso futuro de la entrada de nuevos proyectos“, complementó el ejecutivo.

Marcos Kulka sostuvo, sin embargo, que ambos candidatos presidenciales han apuntado a una mayor certeza jurídica para atraer inversiones. “Lo que he escuchado reiteradamente es que no se van a tomar decisiones retroactivas respecto a ejecuciones que ya se estén dando en todos los ámbitos jurídicos“, concluyó.