Las condiciones que impuso Contraloría tras tomar razón del acuerdo entre Codelco y SQM

La asociación, que se prolongará entre 2031 y 2060, proyecta mantener una producción anual de entre 280 y 300 mil toneladas.

La Contraloría General de la República (CGR) tomó razón del contrato entre Codelco y Soquimich (SQM) para que el acuerdo que alcanzaron avance a su fase final y se continúe la explotación de litio en el Salar de Atacama, aunque estableció varias condiciones que se deben cumplir antes del próximo 31 de diciembre.

Entre las condiciones que estableció el ente fiscalizador, se cuenta el que Codelco deberá mantener su participación por sobre el 50% en la sociedad.

Además, en caso de que se estudie algún cambio, este deberá ser aprobado previamente por la Corfo y visado por la Contraloría antes de implementarlo.

A la vez, estableció que “la creación de la filial de Codelco, Minera Tarar Spa, se encuentra afecta al control previo de legalidad, de manera que los efectos de la resolución N° 161, de 2025, de Corfo, en examen, quedarán estrictamente supeditados a la regularización de dicho trámite de control de juridicidad ante esta Contraloría General, antes del cierre de la operación de que se trata“.

Otras condiciones de Contraloría para el acuerdo entre Codelco y SQM

Contraloría también recordó que el cierre del acuerdo con Codelco se encuentra condicionado a la investigación de la Securities and Exchange Commission (SEC) contra SQM.

En definitiva, el ente fiscalizador concluyó que “corresponde que tanto la Corfo como Codelco den cuenta documentada a esta Contraloría General, acerca del cabal cumplimiento de todos los alcances o condiciones y de las instrucciones contenidas en este oficio, antes del 31 de diciembre de 2025“.

Por su parte, Codelco se comprometió a cumplir con las condiciones de la CGR y declaró que “con esta toma de razón -que incluye indicaciones que serán resueltas por Codelco en el plazo solicitado por la autoridad- el acuerdo ha cumplido todas las autorizaciones, revisiones y validaciones exigidas por las distintas autoridades competentes”.

Autoridades valoraron el acuerdo

Tras la resolución de la CGR, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró que se trata de “un acuerdo histórico que va a permitir desarrollar con más fuerza la producción de litio en nuestro país“.

“En conjunto con otro elemento, la Estrategia Nacional del Litio nos va a permitir duplicar la producción de litio durante esta década”, dijo, y añadió que la asociación permitirá que Codelco se transforme en “uno de los líderes mundiales en la producción de litio“.

Por su parte, Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, sostuvo que “con este hito hemos completado todas las autorizaciones y revisiones que este acuerdo de asociación debía obtener ante las múltiples autoridades nacionales e internacionales“.

En tanto, Álvaro García, biministro de Economía y Energía, manifestó que “con este paso, estamos cumpliendo un compromiso del gobierno en torno a asegurar la presencia activa del Estado en una industria del litio mediante la asociación público-privada entre Codelco y SQM, en la que el Estado tendrá una participación estratégica mayoritaria“.