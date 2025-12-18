Codelco fortalece su vínculo con empresas japonesas y proyecta nuevas alianzas para una minería sostenible

En Tokio, representantes de la Corporación se reunieron con miembros de la industria siderúrgica que consumen 60% del molibdeno que exporta Codelco. Máximo Pacheco destacó los hitos de la relación con el país asiático, habló sobre las alianzas de la compañía y destacó la relación con proveedores asiáticos, donde los japoneses suman US$1.262 millones en los últimos tres años.

Representantes de Codelco se reunieron en Tokio, Japón, con las principales empresas acereras de ese país, agrupadas en el Japan Moly Working Group. En el encuentro, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, reafirmó la relevancia de su relación con el país asiático, no sólo como destino principal del molibdeno chileno —que la industria siderúrgica utiliza en la elaboración de aceros más resistentes—, sino también como socio estratégico en la provisión de bienes y servicios para la minería.

De hecho, Pacheco comentó que en los últimos tres años la estatal ha realizado negocios por US$ 1.626 millones con proveedores asiáticos, de los cuales US$ 1.262 millones corresponden a empresas japonesas, lo que representa 78% del total. Entre estos proveedores figuran empresas como Komatsu, Bridgestone Mining Solutions, Autorentas del Pacífico y Power Train Technologies.

“Valoramos profundamente estas alianzas, acuerdos de entendimiento y contratos, y los seguiremos potenciando. Invitamos a los innovadores japoneses a aliarse con nosotros y a sumarse a este camino hacia una minería responsable y sostenible, que aporte al desarrollo de Chile y del mundo por los próximos 50 años”, comentó Pacheco en su intervención ante las empresas japonesas, cita en la que también participaron los vicepresidentes de Finanzas, Alejandro Sanhueza, y de Comercialización, Braim Chiple.



Relación de larga data

La relación entre Codelco y Japón en materia de molibdeno se remonta a 1981 y ha sido clave en hitos como la construcción de la Planta Molyb en Mejillones, que consolidó la integración vertical de la estatal en la producción de dicho mineral. Hoy, 60% del molibdeno que exporta Codelco se va al país asiático.

“Nuestra relación está construida sobre el eje de la confianza y el eje de la historia conjunta que hemos construido para transforma

os en un proveedor confiable y estable de molibdeno para la industria del acero”, describió Pacheco.



En esa misma línea, Braim Chiple destacó ante los asistentes que “juntos hemos enfrentado ciclos económicos complejos, cambios geopolíticos profundos e incluso las dificultades recientes de la pandemia. Aun así, siempre hemos continuado apoyándonos mutuamente, construyendo una relación sólida, estable y basada en la confianza”.

El molibdeno es indispensable en la fabricación de aerogeneradores, electrodos para hidrógeno verde, células fotovoltaicas y componentes para energía solar termoeléctrica, además de reactores nucleares y turbinas, gracias a su resistencia a la corrosión y al calor.

Alianzas estratégicas

En su discurso, Pacheco también relató la evolución histórica de Codelco, que hoy vive su tercera etapa: un modelo que mezcla el desarrollo de operaciones propias y alianzas público-privadas. “Estas asociaciones nos permiten compartir conocimientos y acelerar innovaciones para una minería cada vez más responsable”, señaló.

Ejemplos de este modelo son las alianzas con Freeport McMoran en El Abra; con Kinross, en la Sociedad Minera Purén; y con Anglo American y Mitsui en Los Bronces; además de acuerdos recientes con Rio Tinto, para la exploración del yacimiento Nuevo Cobre en Atacama; con BHP para la exploración del proyecto Anillo; con Teck tras la compra del 10% de Quebrada Blanca; y las alianzas en litio: con SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama y con Rio Tinto para el Salar de Maricunga. “Con la mayor cantidad de reservas y los mejores salares del mundo, también buscamos ser líderes en la producción de litio”, puntualizó.

Además de las asociaciones mencionó la firma de acuerdos de colaboración con empresas de talla mundial, como las japonesas Toyota y Mitsui, la china Huawei, la sueca Sandvik, la alemana Aurubis, y el reciente ingreso como socios de I-Pulse, empresa estadounidense, líder mundial en aplicaciones industriales de energía pulsada en minería.

La invitación de Codelco a la industria japonesa es clara: seguir construyendo juntos una minería que aporte al desarrollo de Chile y del mundo por los próximos 50 años, culminó.

En Japón, Pacheco sostuvo reuniones con Tatsuo Yasunaga, presidente del directorio de Mitsui, empresa socia de Codelco en Becrux, la sociedad de inversiones a través de la cual participan en Anglo American Sur; con Masumi Kakinoki, presidente del directorio de Marubeni, una de las compañías que dirigen el consorcio Aguas Horizonte, que está finalizando la construcción en Tocopilla de la primera desalinizadora que prestará servicios a Codelco, con quien conversaron sobre los próximos hitos (el inicio de operaciones de la planta en Tocopilla en marzo de 2026 y la llegada del agua al reservorio de la División Radomiro Tomic en abril), y con Hiroyuki Ogawa,presidente del directorio de Komatsu, que provee camiones de extracción minera a la estatal, con quien se revisaron los planes de seguridad de estos equipos.