La postura que tomó Codelco ante la auditoría de Contraloría al acuerdo con SQM

Codelco destacó el oficio emitido por la Contraloría General de la República (CGR) en el que señala que no puede pronunciarse sobre materias ya zanjadas por los tribunales de justicia, en relación con la asociación entre la estatal y SQM, y confirma que no existen observaciones de fondo pendientes respecto del proceso.

El pronunciamiento responde a una presentación realizada por un grupo de diputados y otros solicitantes. Desde la cuprera subrayaron que el documento de la CGR descarta vicios de legalidad en la operación y reafirma que las instancias judiciales ya resolvieron los aspectos sustantivos cuestionados.

En paralelo, la estatal valoró la decisión de la Contraloría de iniciar una auditoría administrativa y aseguró que enfrentará ese proceso con plena disposición y transparencia. Según indicó la compañía, esta revisión permitirá reforzar la solidez y consistencia del acuerdo, en línea con las más de 20 revisiones efectuadas previamente por organismos e instituciones nacionales e internacionales en las distintas etapas de la asociación.

Codelco señaló que la auditoría incluirá el análisis del rol desempeñado por Morgan Stanley, banco de inversión que actuó como asesor financiero del proceso. Al respecto, la empresa afirmó que la contratación se realizó mediante un proceso competitivo y que la entidad cumplió un papel clave en la estructuración de la alianza, con un enfoque técnico orientado a maximizar el valor para el Estado.

En cuanto al trámite de toma de razón de los contratos de arrendamiento entre Corfo y Minera Tarar SpA -filial de Codelco-, la compañía informó que se encuentra a la espera de la resolución de la Contraloría, en un proceso que se inició en septiembre pasado.

Finalmente, reiteró que el acuerdo con SQM se ha desarrollado con estricto apego a la legalidad, altos estándares de gobernanza y en coherencia con el interés público, principios que, afirmó, seguirán guiando su actuación.