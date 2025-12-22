VIDEO – Encontrarás desde tazones a ropa de guagua: Metro incursiona con tienda física de merchandising

La iniciativa, ubicada en la estación Moneda, debutó tras el lanzamiento online en septiembre, en el marco de la estrategia de Metro para diversificar sus ingresos y fortalecer su vínculo con los usuarios.

Diciembre es un mes de alta tensión para el Metro de Santiago. El aumento del flujo de pasajeros por las festividades y las contingencias derivadas de fallas en el sistema han marcado la agenda.

Sin embargo, en medio de este escenario, en la estación Moneda surge un nuevo hito: la apertura de la primera tienda física de merchandising de la estatal.

La iniciativa contempla la venta de una amplia gama de productos, entre ellos tazones, bolsas reutilizables, agendas, polerones y ropa de guagua.

“Bazar Metro es un proyecto que nace desde los propios usuarios: pasajeros y fanáticos que, a través de redes sociales, nos pidieron un espacio para llevarse un pedacito del Metro a sus casas”, explica a EL DÍNAMO la gerente de Comunicaciones de Metro, Paulina del Campo.

La apuesta comenzó de manera online en septiembre y, hasta la fecha, se han vendido varios miles de productos.

“Con la apertura de la tienda física —y aprovechando estas fechas— queremos que las personas se acerquen y encuentren recuerdos y regalos con identidad Metro. Desde el lanzamiento de la tienda online en septiembre, ya se han comercializado más de 4 mil productos, con una muy buena recepción, y esperamos que este entusiasmo siga creciendo”, añadió la ejecutiva.

Los precios parten en los $3.990 e incluyen también artículos conmemorativos por los 50 años que celebra Metro. Esto forma parte del plan que está implementando la empresa con el fin de diversificar sus fuentes de ingresos.

En ese contexto, la estatal ha impulsado la apertura de nuevos negocios, como la tarjeta de prepago MetroMuv, y se ha abierto a incorporar iniciativas comerciales bajo superficie, entre ellas la cadena Starbucks y centros de salud. Hoy el negocio no tarifario de Metro, representa el 16% de sus ingresos.