Calor récord en Navidad: temperaturas alcanzarán los 38º en algunas comunas de la RM

La celebración de Navidad estará marcada por un intenso calor en toda la Región Metropolitana (RM), con temperaturas que se ubicarán muy por sobre los promedios habituales para la fecha.

De acuerdo a los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Santiago podría superar los 30 °C, mientras que en algunas zonas del centro y norte de la capital los termómetros alcanzarían hasta 38 °C.

Este escenario se da en un contexto de condiciones atmosféricas estables y altas presiones, lo que favorecerá jornadas soleadas y secas, aumentando la sensación térmica y el riesgo de golpes de calor, especialmente durante las horas de mayor radiación.

De acuerdo con información de Meteored, las máximas para este lunes 22 de diciembre apenas superarían la barrera de los 30 °C en la RM, mientras que en el sur de la capital en sectores como Curacaví, Melipilla y San José de Maipo, los registros se mantendrían algo más bajos cercanos a los 28 y 29 °C.

En tanto, en la zona norte de la capital, particularmente en comunas como Tiltil, Colina y Lampa, los termómetros podrían llegar hasta los 33 °C.

De cara a la víspera de Navidad, el miércoles, el modelo meteorológico norteamericano anticipa un escenario de mayor calor, con máximas que alcanzarían los 34 °C en el centro de Santiago. En tanto, en Peñaflor se proyectan hasta 36 °C, mientras que Curacaví y El Monte podrían llegar a los 37 °C, y Melipilla incluso alcanzaría los 38 °C.

Finalmente, para el jueves feriado de Navidad, la DMC prevé que las temperaturas se moverán entre los 28 y 32 °C, según el sector de la capital, manteniéndose sobre los 30 °C en zonas como Colina, Santiago Centro, sectores Norte, Oriente, Sur y Poniente, además de San José de Maipo.