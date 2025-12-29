Corfo desmiente a su vicepresidente y niega pedido de Canadá para la construcción de dos rompehielos

“Hoy no existe una propuesta formal de Canadá de construir naves en Chile”, se indicó desde la corporación.

Pocas horas después de que el vicepresidente de la Corfo, José Miguel Benavente, afirmara en una entrevista que Canadá solicitó que los Astilleros y Maestranzas de la Armada de Chile (Asmar) le construyera dos rompehielos, desde el organismo se desmintió lo planteado por el ejecutivo.

“Hoy no existe una propuesta formal de Canadá de construir naves en Chile“, se indicó desde la Corporación de Fomento de la Producción.

La institución ahondó en el tema y, a través de un comunicado, planteó que si bien “estamos abiertos a analizar alternativas de proyectos futuros con socios extranjeros”, hasta el momento no hay una propuesta formal desde otro país.

Corfo negó supuesta petición de Canadá

Sin embargo, Corfo admitió que efectivamente existe una cooperación con Canadá en materia antártica, y puso como ejemplo que el diseño del buque rompehielos AGB-46 Almirante Viel es canadiense.

En particular, en términos de operación e investigación antártica, Canadá “ha mostrado gran interés en poder utilizar nuestro buque para realizar campañas científicas en conjunto con científicos chilenos”, puntualizó la Corfo.

Aclaró que, aunque “Chile tiene capacidad de construir naves y posee ventajas competitivas relevantes“, en lo concreto Canadá no le ha propuesto construir naves en Chile.

De esta forma, la corporación descartó por completo las declaraciones de Benavente, en cuanto a que tras el excelente desempeño del Almirante Viel, Canadá había solicitado la construcción de dos rompehielos a Asmar.