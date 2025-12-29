Las razones de Canadá para ordenarle a Asmar la construcción de dos rompehielos

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, aseguró que “eso significa que las capacidades que tiene Asmar son fundamentales”.

El vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), José Miguel Benavente, informó que Canadá solicitó la construcción de dos rompehielos a los Astilleros y Maestranzas de la Armada de Chile (Asmar).

De acuerdo con lo manifestado por el ejecutivo, la solicitud por parte del país norteamericano surgió luego del buen desempeño mostrado por el Rompehielos AGB-46 Almirante Viel, que la Armada de Chile incorporó en julio de 2024 y que este año realizó de manera exitosa sus primeros operativos en la Antártica.

“Nosotros hace poco construimos un rompehielos. En estos momentos Canadá, que es un país que está cerca del Ártico, nos acaba de pedir que construyamos dos rompehielos“, dijo Benavente en la entrevista que le concedió a 24 Horas.

Por qué Canadá le pidió a Asmar dos rompehielos

En esa línea, el vicepresidente ejecutivo de Corfo recalcó que “eso significa que las capacidades que tiene Asmar son fundamentales”.

“El rol de Corfo es también apoyar a los proveedores de la tecnología chilenos que van a entregar esos servicios y esos productos a esta política que es de construcción naval. Se potencia este tipo de construcción que genera mucho empleo, mucha inversión, mucho encadenamiento constructivo“, añadió.

Parte importante del interés demostrado por Canadá se fundamenta en que este año el AGB-46 Almirante Viel recibió el premio como el Mejor Rompehielo 2024 que entregó la revista especializada Baird Maritime y el Work Boat World.

En octubre de este año, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, manifestó en el Senado que “nuestra meta principal es consolidar las capacidades navales nacionales, apoyándonos en una gobernanza público-privada que ha demostrado ser efectiva“. No obstante, en ese momento no precisó de dónde provenían las solicitudes.