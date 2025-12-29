Oxford Economics: Latam Airlines aportó US$5 mil millones al PIB de Chile en 2024 y generó 130 mil empleos

La contribución equivale al 1,5% del PIB nacional y a uno de cada 69 empleos del país. El informe también midió el impacto de la aerolínea en zonas aisladas como Rapa Nui y las regiones de Aysén y Magallanes.

Latam Airlines aportó US$5.000 millones al Producto Interno Bruto (PIB) de Chile durante 2024 y generó cerca de 130.000 empleos directos e indirectos en el país, de acuerdo con un estudio independiente encargado por la compañía a Oxford Economics. La cifra equivale al 1,5% del PIB nacional y representa uno de cada 69 empleos existentes en Chile.

El informe cuantificó el impacto económico y social de la operación de la línea aérea en el país, considerando efectos directos, indirectos e inducidos, además de inversiones, turismo nacional e internacional y el aporte al transporte de carga. Según el estudio, la aerolínea también contribuyó con US$910 millones en impuestos al Estado durante el año pasado.

“La industria aérea cumple un rol estratégico para la conectividad y el desarrollo económico y social de Chile, especialmente en un país marcado por su geografía extensa y diversa”, señala el informe.

Juan José Tohá, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad del Grupo Latam, afirmó que “cada vuelo que realizamos no solo conecta personas y ciudades, sino que genera empleo, oportunidades de negocio, habilita sectores productivos y recaudación para el Estado”. Agregó que el estudio permite dimensionar tanto el aporte actual de la compañía como el potencial de crecimiento de la industria.

En materia de conectividad, durante 2024 Latam transportó 14 millones de pasajeros en Chile, operando 24 rutas nacionales y 38 internacionales, con un total de 33 destinos y presencia en 17 aeropuertos del país.

En transporte de carga, la compañía movilizó 250.000 toneladas, de las cuales 98.000 correspondieron a importaciones y 150.000 a exportaciones.

Impacto en zonas aisladas

El estudio también analizó el impacto de la conectividad aérea en territorios donde el transporte aéreo es esencial. En Rapa Nui, donde LATAM es la única aerolínea con vuelos regulares, se movilizaron 230.000 pasajeros durante 2024, se generaron cerca de 1.000 empleos y se aportaron US$37 millones al PIB local. Además, se transportaron 7.400 toneladas de carga esencial para la isla.

En la Región de Aysén, la contribución económica alcanzó los US$25 millones, con 320.000 pasajeros transportados y 950 empleos generados. En tanto, en la Región de Magallanes, el impacto llegó a US$65 millones, con 2.500 empleos creados y 810.000 pasajeros movilizados desde y hacia la zona más austral del país.