Intercambio comercial Chile-Venezuela: los principales productos que marcan la relación entre ambos países

En 2024 el intercambio comercial entre ambos países ascendió a 124 millones de dólares, poco más del doble que en 2019, cuando solo alcanzó US$57 millones.

Aunque las mayores exportaciones de Venezuela al mundo se vinculan al petróleo, y en el caso de Chile al cobre, ninguno de estos productos encabeza las importaciones que ambos países efectúan respecto del otro.

De acuerdo con lo reportado en 2024, el intercambio comercial entre ambos países ascendió a 124 millones de dólares, poco más del doble que en 2019, cuando solo alcanzó US$57 millones.

En el caso de Venezuela, la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales (Subrei), en 2024 ese país totalizó exportaciones de bienes por US$ 13.600 millones.

Importaciones y exportaciones entre Chile y Venezuela

Según informó La Tercera, las principales exportaciones desde Chile a Venezuela son alimentos y productos agroindustriales, que son encabezados por los purés y jugos de tomate, los que totalizaron US$14,3 millones en 2024.

A continuación se encuentran los granos aplastados o en copos de avena, que sumaron US$9,8 millones; la pasta química de madera, por US$5,3 millones; las uvas y pasas morenas, por otros US$4,8 millones; granos de avena mondados, por US$4,6 millones; salmones enteros y congelados, por US$3,8 millones; y manzanas frescas de distintas variedades, que en conjunto suman US$9,4 millones.

Respecto de las importaciones que realiza Chile desde Venezuela, el primer lugar lo ocupa la urea, un compuesto químico utilizado principalmente como fertilizante, que generó un intercambio comercial que alcanzó los 6,6 millones de dólares.

Más atrás se ubican el carbono, que totalizó US$1,4 millones; otras preparaciones alimenticias, por US$1 millón; el ron, por US$0,8 millones; y los barquillos y obleas, por US$0,6 millones.

