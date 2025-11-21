Los productos chilenos que ya no tienen aranceles de Estados Unidos

La suspensión del arancel recíproco del 10% que Estados Unidos aplicaba desde abril de 2025 marca un giro significativo para las exportaciones agrícolas chilenas. Desde el 13 de noviembre, productos chilenos como kiwis, paltas, naranjas y carne bovina, junto a sus subproductos, volverán a ingresar al mercado estadounidense con los aranceles 0% contemplados en el Tratado de Libre Comercio (TLC).

La decisión beneficia directamente a un sector que mantiene estrechos vínculos con ese mercado. Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile, después de China, y en los últimos cinco años ha concentrado cerca del 20% del valor total de los envíos nacionales.

Solo en 2024, el país norteamericano recibió exportaciones silvoagropecuarias chilenas por USD 3.966 millones FOB (momento en que los riesgos y costos de una mercancía se traspasan del vendedor al comprador en el transporte marítimo).

El impacto más significativo se observará en el mercado de las naranjas, cuyo destino principal —cerca del 90% del total exportado— es precisamente Estados Unidos. En 2024, estos envíos sumaron USD 99 millones y su temporada, concentrada entre julio y octubre, podría reflejar plenamente los beneficios de la medida si esta se mantiene vigente en 2026.

Los kiwis también se verán favorecidos: el país norteamericano fue su segundo mayor destino en 2024, con un 15% del valor exportado, y la eliminación del arancel coincidirá con el inicio de la próxima temporada.

Las paltas, cuya temporada se extiende entre julio y diciembre, también ingresarán nuevamente con arancel cero, aunque Estados Unidos representó en 2024 solo un 7,4% del total exportado. En el caso de la carne bovina, el efecto será menor, dado que ese mercado concentró apenas un 0,08% de las exportaciones chilenas.

El cambio arancelario tampoco incide en el jugo de naranja, producto que Chile no envía a ese destino.

La valoración por los productos chilenos con aranceles al 0%

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, destacó las gestiones del Ejecutivo: “Desde el primer momento en que Estados Unidos informó el alza arancelaria, el Gobierno —a través de la SUBREI— realizó gestiones técnicas y políticas para asegurar el pleno reconocimiento de los compromisos del TLC vigente desde 2004, que ha permitido que más del 98% del comercio bilateral ingrese con arancel cero“.

“Que paltas, kiwis, naranjas y carne bovina queden fuera del arancel adicional es una muy buena noticia“, agregó.

A su vez, la directora de ODEPA, Andrea García, subrayó que el Gobierno seguirá “trabajando con responsabilidad y convicción para proteger al sector agrícola y asegurar condiciones estables, previsibles y competitivas para las exportaciones sectoriales”.