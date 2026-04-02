UDI revela gestiones de gobierno de Boric para buscar extradición de Galvarino Apablaza

El diputado Guillermo Ramírez se mostró molesto por la excesiva cobertura respecto al proceso de extradición del ex líder del FPMR.

AGENCIA UNO

El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, expresó su molestia por la fallida detención de Galvarino Apablaza, apuntando a que el ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue puesto sobreaviso sobre la operación policial, además de detallar las gestiones del gobierno de Boric para buscar su extradición.

El parlamentario declaró a EmolTV que “ayer recibimos esta noticia, que no fue tan impactante la verdad, porque nosotros siempre advertimos que tanta publicidad en torno a la extradición, tantas frases del tipo es inminente su extradición por parte de autoridades, es que pusieron sobreaviso a Galvarino Apablaza”.

“Y la verdad que es bastante esperable que él hiciera un intento por eludir la justicia y eso fue lo que ocurrió, hoy día nadie sabe dónde está”, agregó el timonel UDI.

En esta línea, Ramírez recordó que “cuando el día 10 u 11 de marzo el ex ministro Luis Cordero dice es inminente la detección de Apablaza, yo me agarraba la cabeza a dos manos y decía pero por qué hablan, si aquí lo relevante es que lo traigan de vuelta a Chile, no quien da la noticia”.

Apoyo de Boric a la extradición de Galvarino Apablaza

Guillermo Ramírez también hizo alusión al apoyo recibido durante el gobierno de Gabriel Boric para que se concretara la extradición de Galvarino Apablaza desde Argentina.

“En marzo del año 2022, cuando el presidente Boric llevaba dos semanas, él hace un viaje oficial a Argentina y me invita a ese viaje, yo no era presidente de la UDI en ese momento, pero él me invita justamente para que habláramos del caso de Galvarino Apablaza”, relató el legislador.

Ramírez explicó las palabras que le dijo a Boric: “Presidente, esto de perseguir a los asesinos de Jaime Guzmán ha sido una política de Estado desde el presidente Aylwin, que fue el presidente que estaba en ejercicio cuando asesinaron a Jaime Guzmán y hasta ahora, sin importar el color político del gobierno. Entonces yo le quiero pedir que cuando lleguemos a Argentina, usted hable con el presidente (Alberto) Fernández y le pida que colabore con la extradición de Apablaza”.

“El presidente Boric me dice ahí, yo voy a seguir con esta política de Estado, yo voy a ayudar en el caso de Guzmán a encontrar a sus asesinos, a traernos a Galvarino Apablaza. Yo nunca noté duda en él de que esto era lo correcto de hacer”, cerró el timonel UDI.