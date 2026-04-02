Ex ministros García y Eyzaguirre expresan dudas por reforma tributaria de Jorge Quiroz: “Se le va hundir la economía”

Los ex secretarios de Estado también mostraron su recelo por la postergación del alza de las cuentas de la luz, decretada por la ministra Ximena Rincón.

AGENCIA UNO

Los ex ministros Nicolás Eyzaguirre y Alvaro García dejaron ver sus dudas sobre la viabilidad económica que tendrá la anunciada reforma tributaria impulsada por el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, que apunta a reducir los impuestos a las grandes empresas para impulsar el crecimiento económico.

Eyzaguirre expresó en radio Cooperativa que el “gran enemigo” de la propuesta de Quiroz es la guerra en Medio Oriente, apuntando que “esto está comenzando, lamentablemente”, haciendo alusión a los efectos del conflicto a nivel global.

“Vamos a tener una economía mundial que se va a desacelerar y a mí no me impresionaría que este año tengamos territorio negativo. Aquí el shock del petróleo va a ser uno de todos los elementos negativos que vamos a recibir desde afuera como chilenos”, detalló el ex ministro de Hacienda.

Ante este escenario, Nicolás Eyzaguirre apuntó a las medidas desarrolladas por Jorge Quiroz para reducir el gasto fiscal.

“El ministro Quiroz va a tener que comenzar a revisar qué va a hacer con la política fiscal. Con este shock de oferta, con la inflación para arriba y el Banco Central que no va a poder bajar la tasa de interés, si hace una política fiscal muy contractiva, la economía se le va a hundir”, advirtió.

Es por esto que Eyzaguirre planteó que el Ministerio de Hacienda deberá poner en pausa esta propuesta: “Eso no se puede hacer porque la economía se te va para abajo. Tienes que ir calibrando. Él va a tener que ir calibrando. Se va a dar cuenta inmediatamente, en la medida en que los Indicadores Mensuales de Actividad Económica (Imacec) comiencen a ser malísimos. Va a tener que pausar un poquitito su política fiscal”.

Alvaro García comparte diagnóstico de Eyzaguirre sobre políticas de Quiroz

El diagnóstico de Nicolás Eyzaguirre fue compartido por el ex ministro Alvaro García, quien hizo énfasis en el principal pero que trae una reducción impositiva a las grandes empresas: la caída de la recaudación fiscal.

“No espero que la tasa de crecimiento de inmediato crezca y, por lo tanto, compense la disminución en los ingresos fiscales, que es uno de los grandes problemas que tenemos que va a generar la reducción tributaria”, declaró García a radio 13c.

El ex titular de Energía explicó que, en caso que se siga adelante con esta medida por parte de Jorge Quiroz, “debe ser compensado con otro impuesto, de manera de asegurar la recaudación fiscal que el país necesita”.

Junto con ello, Alvaro García también criticó la decisión de postergar el alza en las cuentas de la luz, que debía haberse concretado este 1 de abril, en el marco de la deuda con el sector por el congelamiento de la tarifa entre 2019 y 2024.

García cuestionó que La Moneda desechara el plan de la administración de Gabriel Boric de dejar fuera de este incremento a la población más vulnerable (40% de los usuarios), puntualizando que “existían los recursos fiscales para hacerlo”.

“No implicaba mayor gasto fiscal porque el incremento en recaudación que generaba el alza tarifaria compensaba el subsidio que estábamos proponiendo. Las nuevas autoridades optaron por no tomar esta propuesta y señalan que están estudiando una nueva alternativa”, explicó.

Sin embargo, con la postergación del cobro, “la deuda sigue subiendo y, por lo tanto, lo que van a tener que pagar los chilenos va a ser más que lo que habrían pagado ahora”.