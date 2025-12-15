Acciones baten nuevo récord tras triunfo de Kast pero se espera una jornada con moderación

Los analistas esperan reacciones más moderadas esta mañana, luego que explicaran que los activos han reflejado la anticipación de las encuestas al triunfo de Kast.

La Bolsa de Valores y el dólar son los dos principales indicadores de la reacción inmediata de los mercados financieros ante los movimientos políticos. Esta mañana la apreciación de la moneda extranjera fue la primera en reaccionar ante la elección de José Antonio Kast.

Aunque los récords se habían marcado el viernes, esta mañana en la apertura de sus cotizaciones, el dólar se movía levemente a la baja.

Según información del Dow Jones, se cotizaba 0,4% por debajo que lo registrado el viernes, con $907 versus los $909 en los cerró el viernes. La medía de movimiento era en torno a $914. En lo que va del año la moneda estadounidense, en relación al peso chileno, ha caído más de 9%.

Mientras que el viernes el Índice de Precio Selectivo de Acciones (IPSA) cerró en 10.400 puntos, con un avance de 0,36% y nuevos récords de rendimiento.

La apertura a las 09:30 de este lunes registró nuevos récords, aunque que ha seguido la lógica de que José Antonio Kast ocuparía La Moneda desde marzo de 2026. Así, en la primera media hora de transacciones, el índice anotó 10.494 puntos.

