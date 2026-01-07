Cobre y cerezas impulsan exportaciones chilenas y logran año récord en 2025

Solo en diciembre de 2025, las exportaciones del país sumaron US$ 11.285 millones, tratándose del mayor nivel de ventas al exterior para un solo mes, desde que existen registros.

El Banco Central informó que Chile finalizó el año 2025 con récords en exportaciones, ya que en diciembre llegó a US$ 11.285,6 millones, haciendo que cierre la temporada con US$ 107.004,22 millones, rompiendo por primera vez la barrera de los US$ 100.000 millones.

Esto representa un incremento de 7,94% respecto al año 2024, donde se llegó a exportaciones por US$ 99.165 millones.

Claudia Sanhueza, subsecretaria de la Subrei, indicó que “el 2025 marcó un hito histórico para el comercio exterior chileno, ya que las cifras nos señalan que, pese al desafiante contexto internacional, nuestro país logró un año récord en exportaciones. Este es el resultado de un importante esfuerzo público y privado que se ha llevado adelante. A lo anterior se agrega que más empresas realizaron envíos al exterior, sobre todo, las micro, pequeñas y medianas, aportando así al desarrollo económico y al empleo”.

Los sectores que impulsaron las exportaciones

La minería logró retornos por US$ 63.253 millones, anotando un alza de 12,6% en comparación con el año 2024, registrando su propio récord de ventas al exterior. Esto, gracias al incremento en los concentrados de cobre, que llegaron a US$ 36.278 millones (+19,2%)

Tras el cobre, se ubican las ventas al exterior del oro, el concentrado de molibdeno y el carbonato de litio. La minería cierra el año concentra el 59,1% de las exportaciones nacionales de bienes.

Luego está el sector frutícola, con exportaciones récord por US$ 8.630 millones, marcando un alza de 1,3% frente a 2024, gracias a las cerezas frescas, que llegaron a US$ 3.380 millones, posicionándose como la principal fruta del país, representando el 39% de las exportaciones del sector.

Además, el dinamismo del sector fue liderado por las avellanas, nueces, paltas, limones, kiwis, arándanos, manzanas, almendras, nectarines, clementinas, castañas, zarzaparrillas, granadas, mandarinas y cranberries.

Por su parte, la industria de los alimentos mantienen su impulso al alza, alcanzando los US$ 13.610 millones en 2025, lo que significó un crecimiento de 6,1%, gracias a las exportaciones de 600 diferentes tipos de alimentos que Chile exportó en 2025, entre los que destacan: salmónidos, jurel congelado, filetes de jibia congelados, arándanos congelados, leche en polvo, ciruelas deshidratadas, jugo de manzana, pasas, leche condensada y queso gouda.