FNE apunta a posible monopolio en centros de esquí tras compras de Farellones y El Colorado

El grupo MCP ingresó al mercado chileno en 2023 con la adquisición de control en Valle Nevado, y al año siguiente hizo lo propio con La Parva.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) confirmó que decidió extender su investigación respecto de la intención de compra de Andacor, propietario de los centros de esquí El Colorado y Farellones, por parte del grupo estadounidense MCP, que ya controla Valle Nevado y La Parva.

De acuerdo con lo informado por la FNE a través de un comunicado, optó por ampliar la indagatoria debido a que si se aprueba tal como está, la operación podría reducir sustancialmente la competencia y conllevar un eventual monopolio en los centros de esquí.

El trabajo de la fiscalía contempló una primera etapa de investigación, durante la cual identificó riesgos de carácter horizontal y unilateral.

Al respecto, el organismo indicó que tales riesgos “podrían materializarse en incrementos de precios, disminución de la calidad y/o deterioro de otras variables competitivas, derivados de la posible ocurrencia de una cuasi monopolización del mercado de entradas para servicios de esquí a nivel local, abarcando una extensión que incluiría la Región Metropolitana y sus regiones aledañas“.

FNE y el posible monopolio en centros de esquí

A la vez, la Fiscalía Nacional Económica apuntó que las partes serían competidores cercanos, lo que amplifica el potencial daño y podría generar barreras para la incorporación de nuevos actores.

De igual forma, la FNE estableció que las medidas de mitigación que presentó el grupo estadounidense resultan insuficientes y poco claras con el propósito de neutralizar los riesgos preliminares detectados en cuanto a un posible monopolio en centros de esquí.

En esa línea, la Fiscalía confirmó que extenderá su análisis para recabar antecedentes adicionales por un plazo de hasta 90 días hábiles, a fin de profundizar la evaluación de los eventuales riesgos anticompetitivos en torno a la operación.

En junio de 2024, la FNE abrió de oficio una primera investigación a raíz de la adquisición del centro de esquí La Parva por parte de MCP, la que no fue notificada, mientras que en octubre de 2025 dio inicio a una segunda indagatoria, con el propósito de analizar los efectos que la operación podría generar sobre la competencia en la industria del esquí en el país.

El grupo MCP ingresó al mercado chileno en 2023 con la adquisición de Valle Nevado, y al año siguiente compró La Parva.

Por su parte, Andacor es un operador de centros de esquí chileno y propietario del centro El Colorado y del centro de montaña Parque Farellones. Además, opera las concesiones de los centros de esquí Pillán y Volcán Osorno.

“Nuestro objetivo es fortalecer la sostenibilidad de largo plazo y contribuir a posicionar a Chile como el principal destino de esquí del hemisferio sur”, manifestó la directora de Planificación de MCP, Stacey Glaser, respecto de la intención de adquirir Andacor.