Qué provocó la avalancha en La Parva: alcalde de Lo Barnechea descarta víctimas o desaparecidos

Personal del GOPE de Carabineros acudirá La Parva tras la avalancha, porque “tienen que hacer un proceso de varillado”, explicó el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, confirmó que en horas de este sábado se produjo una avalancha en el centro de esquí La Parva, en particular en el sector Barros Negros, a la vez que sostuvo que, de acuerdo con las informaciones preliminares, no se registraron víctimas ni desaparecidos.

El jefe comunal manifestó que, pese lo anterior, de todas maneras personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros acudirá al lugar porque “tienen que hacer un proceso de varillado“.

“Hasta ahora no hay desaparecidos. Es una suerte enorme“, recalcó el alcalde, quien ratificó que se activó el protocolo de emergencia de La Parva, debido a la gran cantidad de personas que se encuentran disfrutando de la nieve en el lugar.

Qué generó la avalancha en La Parva

De acuerdo con lo manifestado por Alessandri, la avalancha se provocó “por la irresponsabilidad de dos o tres esquiadores que se salieron de las pistas y ahí generaron la avalancha hacia abajo que, hasta ahora, no alcanzó a nadie”.

“Hago un llamado a la responsabilidad. Lo mismo en el camino, hemos estado fiscalizando (…). Los caminos precordilleranos son sumamente complejos, especialmente cuando hay hielo en el camino y poca experiencia”, planteó a continuación.

Respecto del estado en que se encuentran los esquiadores que provocaron la avalancha en La Parva, el jefe comunal sostuvo que “están bien. Y están viendo las sanciones que se les pueden dar por haberse salido de las pistas. Por lo pronto, se les quitará el ticket para que no puedan volver a subir“.