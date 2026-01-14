CMF pone la lupa en compra de acciones de la U: advierte eventual “acuerdo de acción conjunta”

La CMF recalcó que José Ramón Correa es el abogado de Michael Clark en el juicio que lo enfrenta al organismo.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) envió un oficio a Azul Azul respecto a la compra de acciones de la familia Schapira por parte de José Ramón Correa, director de la concesionaria dueña de Universidad de Chile, apuntando a un eventual “acuerdo de acción conjunta“.

En el escrito, la CMF pone énfasis que Correa es abogado de Michael Clark en la apelación presentada ante la Corte Suprema por la sanción que el organismo le impuso en el marco del caso Sartor.

Ante esto, recordó que la ley “dispone que, si como consecuencia de cualquier adquisición, una persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta alcanza o supera los dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto de una sociedad anónima abierta, deberá realizar una oferta pública de adquisición por las acciones restantes, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de aquella adquisición”.

Es por esto y para verificar la aplicación de la norma legal, es que “esta Comisión le requiere informar acerca de la existencia de un eventual acuerdo de actuación conjunta entre don José Ramón Correa Díaz y don Michael Clark Varela, por si o a través de vehículos de inversión, así como cualquier tipo de relación que pudiere existir a su respecto”.

“La información respectiva deberá ser remitida a esta Comisión en el plazo de 1 día hábil contado desde la recepción del presente oficio”, sentenció la CMF.