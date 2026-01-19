Falabella: millonario plan de inversiones suma arribo a Coyhaique, Angol y Linares

En concreto, el plan contempla la apertura de 17 nuevas tiendas: cinco de Falabella Retail en Chile y Perú, siete de Tottus en Perú, y cinco de Sodimac en Chile y México.

El conglomerado de retail Falabella anunció esta mañana un millonario plan de inversiones por US$ 900 millones que se desplegará en los países donde opera: Chile, Perú, Colombia y México. El grupo —ligado a la familia Solari— controla, además de la multitienda Falabella, la cadena de mejoramiento del hogar Sodimac, los supermercados Tottus, Banco Falabella y los centros comerciales Mallplaza.

La compañía detalló que el plan es 40% más robusto que el de 2025 y se estructura en torno a tres pilares estratégicos:

Transformación de espacios físicos para potenciar la experiencia de los clientes, a través de remodelaciones y ampliaciones de tiendas y malls ( US$ 500 millones ).

para potenciar la experiencia de los clientes, a través de remodelaciones y ampliaciones de tiendas y malls ( ). Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del grupo , con énfasis en plataformas digitales y el impulso de iniciativas de inteligencia artificial ( US$ 265 millones ).

, con énfasis en plataformas digitales y el impulso de iniciativas de inteligencia artificial ( ). Apertura de nuevas tiendas en los distintos mercados donde opera (US$ 113 millones).

En concreto, el plan contempla la apertura de 17 nuevas tiendas: cinco de Falabella Retail en Chile y Perú, siete de Tottus en Perú, y cinco de Sodimac en Chile y México.

En el plano local, Falabella cerró 2025 con varios hitos relevantes. Durante el año inauguró su segunda tienda en Viña del Mar e incorporó el formato de belleza Beauty F en algunos de sus locales más emblemáticos. La compañía destacó además la recuperación de su grado de inversión y el repunte de todos sus negocios, tras el impacto sufrido durante la pandemia.

Actualmente, el grupo es presidido por Enrique Ostalé, exejecutivo de Walmart, y tiene como gerente general a Alejandro González, dupla encargada de ejecutar este ambicioso plan de inversiones, que también considera el crecimiento de Banco Falabella, especialmente en México.

En el segmento de tiendas por departamento, Falabella llegará a nuevas localidades en Chile, con aperturas programadas en Angol, Linares y Coyhaique, a lo que se sumarán nuevas ubicaciones de Sodimac en el país.

Finalmente, Tottus abrirá siete nuevas tiendas, con especial foco en Perú y en el desarrollo del formato Precio Uno, donde la compañía ve un alto potencial de crecimiento, junto con nuevas mejoras en la experiencia de compra en sus locales.

“Este plan refleja el momento de crecimiento que atraviesa nuestro ecosistema omnicanal, fortaleciendo tanto la experiencia física de nuestros clientes -a través de la transformación y apertura de nuevos espacios-, como la experiencia digital -potenciando las capacidades de nuestra banca y e-commerce-. Estamos invirtiendo con disciplina y focalizados donde generamos mayor valor para nuestros más de 37 millones de clientes en la región”, señaló el CEO de Grupo Falabella, Alejandro González.