Enrique Ostalé repasa la transformación de Falabella: “Los equipos sabían qué hacer internamente”

En el marco del estudio de adaptabilidad organizacional presentado por Icare y Adapsys, el presidente del directorio de Falabella repasó la transformación interna, destacando el rol de la cultura, de los equipos y de la estrategia que permitió recuperar el grado de inversión.

Esta mañana se presentó el 5° Estudio de Capacidad Adaptativa Organizacional (OAC®) + Liderazgo, desarrollado por Adapsys junto a Icare. El sondeo analizó cuán preparadas están las instituciones para enfrentar el cambio y uno de los invitados al encuentro fue el presidente del directorio de Falabella, Enrique Ostalé.

El ejecutivo, con una larga trayectoria en el retail y quien fuera directivo de Walmart, ha liderado el directorio de la tienda de retail durante los últimos tres años, período en el que el holding logró recuperar su grado de inversión en octubre pasado.

“Estos últimos ocho años han sido difíciles; esta es una industria desafiada desde hace bastante tiempo”, comentó. Recordó que, a inicios de la década de 2010, la percepción dominante —especialmente en Estados Unidos— era que Amazon terminaría capturando todo el mercado. “Lo que uno leía era que Amazon iba a tomar todo el negocio”, señaló, aludiendo a la profunda transformación del retail.

Ostalé destacó que, pese a fenómenos globales como Mercado Libre en América Latina, no existe una fórmula única para cada retailer. Las decisiones apresuradas, advirtió, incluso pueden ampliar la brecha frente a los gigantes del e-commerce.

“Amazon seguía creciendo más rápido que Walmart; Mercado Libre seguía creciendo más rápido que Falabella. Los planes no estaban siendo efectivos”, explicó. A esto se suma la complejidad del negocio, que combina la operación de tiendas con la carga del incumbente y el desarrollo de nuevas capacidades. “Es súper difícil. Y además es caro”, dijo.

Según el presidente del holding, la clave fue volver al juicio propio y al conocimiento interno. “¿Qué cambia? Básicamente la cultura. Decir: señores, ustedes saben mejor que nadie lo que hay que hacer, cuáles son las consecuencias no buscadas y cómo generamos una estrategia ganadora (…) la gente sabía lo que había que hacer internamente”, sostuvo.

Esa capacidad de canalizar la energía —agregó— permitió lograr mayor efectividad. “En muy poco tiempo se pudo dar vuelta esta historia de forma bastante eficaz, y todo gracias a las mismas personas que estaban ahí”, subrayó.

Mejora financiera

Durante 2025, los resultados de Falabella han sido auspiciosos y consolidan una tendencia positiva de los últimos dos años. Entre enero y septiembre, la compañía prácticamente triplicó sus ganancias, y en el último trimestre mejoró sus utilidades en 84%, pasando de $87.507 millones (US$91 millones) a $160.894 millones (US$167 millones).

Consultado por EL DÍNAMO, Ostalé afirmó que ha sido clave contar con una “organización sensible, despierta, que entienda la importancia de estar cerca de los clientes, observando los cambios y las preferencias”.

“Tiene que ser una organización viva; muy alerta a lo que pasa afuera y adentro. Eso es clave en el retail”, añadió.

Respecto a los nuevos lanzamientos, como Beauty F, el ejecutivo explicó que responden a “elementos de innovación”. “Falabella siempre está pensando en que lo último es lo primero, buscando nuevas categorías relevantes para los clientes. En ese caso, la estrategia está muy clara”, sostuvo.

Principales hallazgos del estudio

El sondeo recopiló información de nueve países —Chile, Argentina, Perú, Colombia, México, Brasil, Estados Unidos, España y Australia— y concluyó que las empresas unicornio llevan ventaja frente a las corporaciones tradicionales en capacidad adaptativa.

“Chile avanza… pero no alcanza el ritmo global. Pese a mejoras puntuales, el país muestra una evolución irregular y sigue rezagado respecto de Estados Unidos, Australia y España en todos los tipos de organización. El gap es especialmente alto en las tradicionales grandes”, señaló Juan Carlos Eichholz, socio fundador de Adapsys.

El estudio también reveló que la brecha entre la alta dirección y el resto de la organización “persiste y se profundiza”. Sin importar el país o el tipo de empresa, la percepción de capacidad adaptativa es mayor en dueños, directores y gerentes generales, y más baja en los equipos ejecutivos.

Las conclusiones destacan además que las organizaciones más adaptativas logran mejores resultados: diversifican su negocio, mejoran la rentabilidad e incorporan talento clave.

En el seminario participaron Mónica Álvarez, presidenta del Círculo de Personas y Organización de ICARE, Juan Carlos Eichholz, socio fundador de Adapsys, Susana Carey, integrante del Círculo de Personas y Organización, Enrique Ostalé (Falabella), y Juan Luis Moreno (Achs).