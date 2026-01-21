Qué llevó a la quiebra de Pedro, Juan & Diego y ex operador de Heladerías Savory

Unifood confirmó que en los próximos días dará a conocer quién será el liquidador designado para llevar a cabo el proceso.

Más de mil trabajadores perderán sus fuentes laborales luego de que la empresa Unifood, propietaria de los restaurantes Pedro, Juan y Diego y ex operador de las heladerías bajo la marca Savory, confirmó que inició su proceso de quiebra.

De acuerdo con lo que explicó la compañía, tomó la decisión luego de que actores externos hicieron insostenible la continuidad operativa, además de frustrar los procesos de venta que se estaban llevando a cabo.

En esa línea, Unifood detalló que entre dichos factores se cuentan, por ejemplo, la terminación anticipada por parte de Nestlé del contrato para usar la marca Savory, así como el rechazo judicial a mantenerla operativa, según consignó Diario Financiero.

Qué dijo Unifood sobre la quiebra de heladerías Savory y los restaurantes

La empresa precisó que debió iniciar el proceso de quiebra porque los esfuerzos que desplegó desde 2023 para evitar esta situación no dieron buenos resultados, esencialmente por el escaso apoyo que tuvieron de parte de los acreedores.

Desde Unifood recordaron que la situación se originó debido a que tanto las heladerías que trabajan con la marca Savory, al alero de Ice Cream SpA, como los restaurantes Pedro, Juan y Diego resultaron seriamente afectados por el estallido social y la pandemia.

Además, confirmó que en los próximos días dará a conocer quién será el liquidador designado para llevar a cabo el proceso. De forma paralela, prosiguen las gestiones para vender Pollo Stop.

Al abordar la situación que enfrenta, desde la compañía manifestaron que “lamentamos profundamente este desenlace“.