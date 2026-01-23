AES Andes da pie atrás a polémico proyecto de hidrógeno verde cuestionado por mundo científico y Kast

La aprobación de la iniciativa INNA fue uno de los temas centrales de los debates presidenciales entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

La empresa AES Andes confirmó que decidió desistir del proyecto de INNA de hidrógeno verde en la Región de Antofagasta, en una iniciativa que contemplaba una inversión de 10 mil millones de dólares.

De esta forma, la compañía eléctrica puso fin a la polémica que enfrentó el proyecto con la comunidad científica, en particular la vinculada a la astronomía, y que generó también el rechazo de José Antonio Kast, quien en el último debate presidencial se mostró en contra de su implementación, mientras que Jeannette Jara se manifestó a favor de que se desarrollara.

“AES Andes informa que, tras un detallado análisis de su cartera de proyectos, ha decidido desistirse de la ejecución del proyecto INNA, iniciativa destinada a la producción de hidrógeno y amoníaco verde”, informó la empresa a través de un comunicado.

La compañía agregó que “si bien INNA es un proyecto absolutamente compatible con otras actividades que se desarrollan en la zona, AES Andes ha tomado la decisión de priorizar sus esfuerzos en el desarrollo y construcción de la cartera de proyectos renovables y almacenamiento de energía, siguiendo el lineamiento de su matriz en Estados Unidos“.

“Es importante destacar que esta determinación no cuestiona el valor ni el potencial del desarrollo de la industria del hidrógeno verde para Chile“, complementó AES Andes.

Los proyectos de AES Andes tras desistir del hidrógeno verde

A la vez, apuntó que “el foco de la compañía hoy se encuentra en el comisionamiento de sus parques Andes Solar III y Bolero BESS para obtener su operación comercial en la primera parte del año, mientras sigue avanzando en la construcción de sus cuatro nuevos proyectos renovables: Arenales, Cristales, Pampas y Atacama BESS”.

Además, la empresa dijo que proseguirá “evaluando nuevas tecnologías para impulsar soluciones innovadoras que vayan en línea con las condiciones de mercado, la creación de valor de largo plazo y los objetivos estratégicos de la compañía“.

“Este trabajo se continuará realizando en estrecha colaboración con todas las partes interesadas y con las autoridades sectoriales”, concluyó.

Luego de los cuestionamientos al proyecto manifestado por la comunidad científica internacional, en el debate del 9 de diciembre la candidata oficialista, la ex ministra del Trabajo Jeannette Jara, dijo que ella apoyaría la implementación del proyecto “pensando en el empleo” que generaría, mientras que José Antonio Kast sostuvo que él lo rechazaría, ya que “vamos a privilegiar los cielos del norte para la observación astronómica siempre”.