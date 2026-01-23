Cuál es la exclusiva fábrica española que compraron las hermanas Paola y Gabriela Luksic

La adquisición de la fábrica por parte de las empresarias chilenas se concretó por un monto de 225.000 euros.

Las hermanas Gabriela y Paola Luksic compraron una exclusiva fábrica de loza española con sede en la ciudad de Sevilla. La adquisición la realizaron junto al empresario hispano Javier Targhetta, presidente de Atlantic Copper, filial de la minera Freeport-McMoRan.

La información la confirmó el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla, que adjudicó la unidad productiva de La Cartuja Pickman al grupo inversor formado por las dos empresarias chilenas y el español.

De acuerdo con lo detallado por el tribunal, la adquisición de la fábrica por parte de las hermanas Luksic se concretó por un monto de 225.000 euros, y precisó que la oferta “permite el mantenimiento de la mayor parte del empleo existente”.

En esa línea, el juzgado valoró tanto la solvencia económica y profesional, como la razonabilidad del proyecto empresarial propuesto por el grupo inversor en que participan las empresarias chilenas, que se impuso a la oferta de la española Porcelanas de Levante Siglo XXI (Provasal).

Cuánto invertirán las hermanas Luksic en la fábrica

Según informaron medios hispanos, el grupo inversor en el que participan las hermanas Luksic confirmó que realizará una inversión inicial de más de 1,6 millones de euros, además de asumir la deuda previsional con los trabajadores de la fábrica.

Según explicaron los nuevos propietarios de La Cartuja Pickman, su proyecto empresarial se basa en “la continuidad y el crecimiento de la actividad industrial en Sevilla“.

“El éxito del proyecto exigirá un esfuerzo colectivo que involucre, además de a los inversores, a los trabajadores, clientes, administraciones públicas y al conjunto de la sociedad sevillana”, planteó Javier Targhetta.

“Se ha evitado el riesgo de deslocalización y se relanza una actividad histórica en Sevilla mediante un proyecto moderno y generador de empleo cualificado“, recalcó.