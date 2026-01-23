La jugada que le permitirá a TikTok seguir operando en Estados Unidos

La nueva empresa conjunta deja a ByteDance con una participación minoritaria y busca blindar los datos de más de 200 millones de usuarios.

ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, concretó la venta de la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos a un grupo de inversores no chinos. La transacción transfiere el control a una nueva empresa conjunta y reduce de forma significativa el riesgo de una prohibición federal por motivos de seguridad nacional.

Según informó la compañía, los nuevos propietarios —entre ellos Oracle, Silver Lake, la firma emiratí MGX y entidades vinculadas al empresario Michael Dell— controlarán más del 80% de la nueva entidad que administrará los activos de TikTok en Estados Unidos. ByteDance conservará cerca del 19,9% del capital. Algo más del 30% quedará en manos de filiales de inversores históricos de la firma china.

La operación pone fin a un conflicto que se extendió por seis años y mantuvo a la plataforma en un prolongado limbo regulatorio. Desde 2019, TikTok enfrentó intentos de bloqueo impulsados por legisladores, universidades, el Ejército y la Casa Blanca, en medio del deterioro de las relaciones tecnológicas y comerciales entre Washington y Beijing. En ese período, la aplicación incluso sufrió un apagón temporal de 14 horas.

La empresa conjunta quedó formalmente constituida y anunció su equipo directivo un día antes del plazo fijado por el presidente Donald Trump para separar las operaciones del control chino. En un comunicado, el grupo aseguró que la nueva estructura operará “bajo medidas de seguridad definidas que protegen la seguridad nacional mediante protecciones de datos exhaustivas, seguridad de algoritmos, moderación de contenidos y garantías de software para los usuarios estadounidenses”.

Venta de TikTok para continuar operando en Estados Unidos: quienes están detrás de la nueva entidad

La conducción estará a cargo de Adam Presser como director ejecutivo y de Will Farrell como director de Seguridad. El directorio incluirá, entre otros, a Shou Chew, director ejecutivo de TikTok en Estados Unidos, y a ejecutivos de Oracle, Silver Lake y MGX.

Trump celebró el acuerdo y lo consideró clave para la continuidad de la aplicación en el país. “¡Estoy muy contento de haber ayudado a salvar TikTok!”, escribió en Truth Social. En el mismo mensaje añadió: “También me gustaría agradecerle al presidente Xi, de China, por trabajar con nosotros y, en última instancia, aprobar el acuerdo”.

La venta beneficia a más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos y establece que la nueva entidad asumirá el control de los datos locales, mientras persisten interrogantes sobre si el esquema satisface plenamente las preocupaciones de seguridad nacional que dieron origen a la ley de “venta o prohibición”.