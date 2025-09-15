Qué se sabe del acuerdo entre Estados Unidos y Chinasobre TikTok: será oficializado con llamada entre Trump y Xi Jinping

La conversación telefónica entre ambos mandatarios se llevará a cabo el viernes de esta semana.

Estados Unidos y China llegaron un acuerdo inicial sobre el futuro de TikTok luego de las negociaciones comerciales llevadas a cabo en Madrid, según anunció el presidente Donald Trump y, posteriormente, los altos funcionarios presentes en la capital española, a dos días del plazo límite para que la plataforma cesara sus operaciones en suelo estadounidense.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer, confirmaron que se alcanzó un pacto que “respeta los intereses y la seguridad estadounidenses” aunque “también es justo para la parte china“, aunque no entregaron mayores detalles. Bessent indicó que el tratado será cerrado el viernes en una llamada entre Trump y el presidente chino Xi Jinping.

Previamente a estos dichos, el mandatario republicano celebró los avances en la conversaciones de Madrid a través de su plataforma Truth Social: “¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos de América y China ha salido muy bien! Pronto concluirá. También se llegó a un acuerdo sobre una cierta empresa que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar. ¡Ellos estarán muy felices!“.

El presidente norteamericano confirmó además la charla telefónica con su homólogo chino el viernes, asegurando que “la relación sigue siendo muy fuerte” entre ambos países. La Casa Blanca recientemente había abierto su cuenta oficial en la mencionada red social.

Las delegaciones comerciales de Estados Unidos y China celebraron su cuarta ronda de negociaciones en Madrid, donde los principales puntos de discusión fueron los aranceles, los controles de exportación y el futuro de TikTok.

Sobre ese último punto, el acuerdo cobra más relevancia considerando que el 17 de septiembre era el plazo establecido para que la empresa dueña de la aplicación, ByteDance, vendiera la filial de la red social en suelo estadounidense, pues Washington veía como una problemática que Beijing tuviera acceso a datos de millones de ciudadanos.

Asimismo, las negociaciones se desarrollaron en el contexto de la prórroga arancelaria cerrada en agosto y que extiende la suspensión de gravámenes hasta noviembre. Dicho trato redujo los aranceles existentes al 30% para bienes chinos y 10% para los productos estadounidenses.