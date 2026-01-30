¿Le gustaría vivir en el mall? Parque Arauco alista 414 departamentos para 2028 e inversiones totales en Kennedy suman US$450 millones

El operador de centros comerciales tiene varios proyectos; se financiarán con un aumento de capital de unos US$ 330 millones.

Parque Arauco es uno de los centros comerciales íconos del país. El shopping es propiedad de la familia Said junto a otros inversionistas y se ha posicionado como un eje comercial clave en el sector oriente. En 2025 sus utilidades sumaron US$ 224 millones, con un crecimiento de 43%.

En ese contexto, el operador de centros comerciales tiene varios proyectos, los que financiará con un aumento de capital anunciado ayer, del orden de US$ 330 millones.

Crecimiento en Las Condes

El mall ícono del grupo, Parque Arauco Kennedy, seguirá creciendo. En total, los proyectos de expansión del grupo suman 101 mil metros cuadrados (m²), de los cuales 58 mil m² corresponden al recinto Kennedy.

Una de sus etapas de remodelación es el proyecto Cerro Colorado, que sumó nuevas marcas y tiendas que aterrizaron por primera vez en Chile, como Dior, Faces y Seiko. Además, completará otros siete nuevos pisos de tiendas.

Esta etapa también “incluye la demolición de la antigua tienda de Falabella, la construcción de estacionamientos, 11.250 m² de retail, un piso gastronómico, una torre de oficinas y una atractiva entrada hacia el Parque Araucano. Adicionalmente, esta nueva entrada estará ubicada al frente de la futura estación de Metro Parque Araucano, de la nueva Línea 7 actualmente en desarrollo, que mejorará la conectividad del activo”, detalló la compañía.

También considera un nuevo patio de comidas para el segundo trimestre de 2026. Con 1.650 m², logrará un aumento del 55% en cantidad de asientos respecto del food court actual. Tendrá 26 locales y el 73% de ellos ya se encuentra con acuerdo comercial. El diseño tendrá una terraza con vista al Parque Araucano.

Vivir en el mall

La segunda etapa de expansión se bautiza como Fase Kennedy e incluye departamentos de residencia en el mall, del piso 7 hacia arriba. Serán 414 departamentos de un baño y un dormitorio, o dos baños y dos dormitorios. Incluirá piscina, gimnasio, quinchos, sports bar, salones gourmet, sky bar, pet spa, lavandería y cowork.

El proyecto multifamily de residencias estará listo en 2028. Con una inversión de US$ 70 millones, tendrá 31 pisos y un rooftop panorámico en altura.

La tercera etapa es bautizada como Kennedy Oriente e incorpora la adquisición del centro Open Plaza Kennedy, donde están Ikea y los supermercados Tottus. “El proyecto de expansión de Parque Arauco Kennedy ha tenido múltiples etapas, consolidándose como el activo más relevante de nuestro portafolio, concentrando inversiones por US$ 450 millones para el periodo 2025-2028, incluyendo la compra de Open Plaza Kennedy que se anexa a este complejo inmobiliario”, detalla la compañía.

Outlet en Buin

Otro de los proyectos del retailer es el desarrollo de un outlet en Buin. Con una inversión de US$ 27 millones, se planea comenzar la construcción del proyecto a principios de 2026, con una apertura programada para la segunda mitad de 2027.

“El nuevo outlet contará con una amplia zona de influencia gracias a su ubicación privilegiada, alcanzando no solo al sector sur de la Región Metropolitana, donde residen más de 3,5 millones de personas, sino también a quienes transitan o viven en regiones vecinas al sur de la capital”, detalló la firma.