Parque Arauco estrena expansión con debut de Sandro, Maje, Kiko Milano, Seiko y Solaris

La expansión de Parque Arauco no se detiene. Luego de haber incorporado a sus activos su shopping vecino, Open Kennedy, hoy continúa sumando metros cuadrados a su operación, lo que, tras todas las reformas planificadas, lo convertirá en el mall más grande del país en ventas.

El centro comercial, con 43 años de antigüedad, está en plena remodelación de sus espacios, incorporando nuevos metros cuadrados comerciales. Se trata de tres nuevos niveles de tiendas hacia la zona de Cerro Colorado.

En el nivel tres, a continuación de la zona de restaurantes, se extenderá el sector de Piso & Diseño, con tiendas como Bath and Blanc y Ashley, consolidando la oferta de productos para el hogar. En este sector ya abrió la nueva tienda Lego.

En los pisos 1 y 2, que corresponden a la continuidad entre Falabella y la nave central del mall, se suman al menos treinta nuevas tiendas, entre ellas Nespresso, Mi Foto, Bubba Essentials, Bubba Black, Wild Lama, Outlet Brands, El Ganso, The Candle Shop y Kaya Unite, entre otras. Una de las novedades es la marca de cosmética asociada a DBS, Kiko Milano, que no tenía presencia en el centro comercial.

De acuerdo a lo informado en abril, esta etapa corresponde a parte de su plan de crecimiento. “En el segundo semestre de 2025, se inaugurarán los primeros espacios comerciales de la ampliación de 12.000 m² de la Fase 2 Cerro Colorado de su Master Plan, que incluirá un nuevo acceso al centro comercial frente al Parque Araucano, estacionamientos adicionales y la incorporación de nuevas marcas a su ya amplio portafolio. Con esto, el centro comercial alcanzará los 200.000 m², reafirmando su liderazgo en el sector de centros comerciales del país”, dijeron entonces.

Oferta de lujo y entretenimiento

Dentro de la oferta también llegan tiendas exclusivas que aterrizan por primera vez en Chile, con productos exclusivos o de semi lujo. Entre ellas destaca el regreso al mall de la reconocida marca de zapatos Dr. Martens y la incorporación de la relojería Seiko. También se anuncia la llegada de la exclusiva línea de maletas francesas Delsey y de la cadena de ópticas de lujo y lifestyle Solaris, que tampoco tenían presencia en el país.

En el sector del Distrito de Lujo también se preparan cambios con la llegada de la francesa Sandro. La exclusiva marca de lujo aterriza en el país de la mano de Parque Arauco, junto con su marca hermana, Maje.

Las novedades también incluyen dos sectores de entretenimiento: uno para niños y otro orientado a fanáticos de las redes sociales. Este último contará con espacios especiales para tomar fotografías, como mini estudios y escenografías diseñadas para los amantes del contenido digital.

El más grande de Chile en ventas

Los números de la expansión de Parque Arauco suman la operación 54.000 m² de superficie comercial y un hotel de 15.500 m² tras la compra de Open Kennedy que se agregan a los 119.000 m² ya existentes en Parque Arauco Kennedy, alcanzando 188.500 m², lo que representa un crecimiento del 58% de su superficie arrendable. “Esta adquisición posiciona al activo como el centro comercial con el mix comercial más completo y único del país, con más de 430 tiendas, incorporando formatos complementarios con marcas como Tottus, Homecenter, Ikea, H&M y Decathlon” explicó entonces.