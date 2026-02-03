Zapatos españoles y ropa argentina: dos marcas se van de Chile y liquidan todo su stock

Se trata de MIM zapatos y de Cuesta Blanca. Ambas están con sendas liquidaciones en sus bodegas.

Antes de Navidad se comenzó a pasar el dato de una mega liquidación en una de las tiendas más vistosas del Mall Plaza Norte. Se trataba de Cuesta Blanca, un retailer de ropa que anunció su cierre en el centro comercial capitalino.

La tienda, de unos 600 metros cuadrados, estaba enfocada en ropa femenina y la marca, de origen argentino, había abierto en esa locación en 2022, con el fin de posicionarse en el país.

La firma nació en 1998 en una galería de Buenos Aires. Con más de 20 tiendas allende los Andes, apuesta por un fast fashion con acento argentino. Una relación precio-calidad que la hace reconocida en el país vecino, pero que en Chile, a cuatro años de su arribo, no habría tenido la misma acogida.

Más barato que Shein

Tras el cierre del local en Plaza Norte, la tienda está liquidando todo su stock en el país con precios que van desde los $3.000 a los $10.000 y la posibilidad de rebajar aún más los valores unitarios por la compra de cuatro artículos o más. La venta se está llevando a cabo en Bodega Prandel, ubicada en Las Parcelas 7950, Peñalolén.

Zapatos off

Otra compañía que ganó fama en redes sociales y entre usuarios jóvenes, que solían hacer sus “unboxing”, era la firma española de zapatos MIM. Con una propuesta de precios accesibles y diseños en tendencia, la empresa se hizo conocida entre públicos de todas las edades y también se distribuyó en multitiendas.

La compañía tiene su origen en 2016, de la mano de Carlos Montojo y Sofía Vega, y trabaja un modelo que mezcla fabricación española y china. Su llegada a Chile se enmarcó dentro de una expansión en América Latina.

La empresa informó a sus usuarios que cerraría el 31 de enero su tienda presencial y que hasta mañana, 4 de enero, hara liquidación de todo su stock a solo $10.000. La locación es en sus bodegas ubicadas en Lampa, específicamente en El Alfalfal 471.

“Nuevamente, gracias por todo” y “Gracias por acompañarnos todo este tiempo” fueron parte de sus mensajes. Los horarios de atención son de 10:00 a 15:00 horas. Usuarios que visitaron el lugar advirtieron que había que armarse de paciencia debido a la gran asistencia.