En busca de eficiencias: Ripley cierra tienda en Mall Plaza Los Domínicos y sus trabajadores serán reubicados

El pasado viernes, el horario normal del cierre de las tiendas del Mall Plaza Los Dominicos era alrededor de las 21:00 horas, pero a eso de las 18:00 horas, a través de altoparlantes, se avisó a los clientes que Ripley bajaría sus cortinas antes de lo habitual. Sin embargo, no se trataba de una contingencia, sino de su cierre definitivo.

La compañía, controlada por la familia Calderón, acordó su salida del centro comercial con Mall Plaza en la comuna de Las Condes. El cierre se llevó a cabo en buenos términos y ambas compañías aseguraron que seguirían trabajando juntas en otros proyectos.

¿Qué pasa con los trabajadores?

El retailer explicó que la decisión se debía a la redefinición de la estrategia comercial de Mall Plaza Los Dominicos, orientada a transformar su mix de tiendas y potenciar su desempeño, por lo que se acordó poner fin al contrato. Tras ello, Ripley queda operando con 71 tiendas en Chile y Perú.

Antes del anuncio del viernes, los cerca de 100 trabajadores de la tienda desconocían del cierre, pero por ahora, la gran mayoría continúa trabajando. Se esperan dos semanas más de labores in situ, ya que la tienda debe desocupar el local.

Mientras esto ocurra, se realizará la reubicación de los trabajadores. La idea es llegar a acuerdos para que lleguen a tiendas convenientes para los colaboradores de la empresa.

Cabe recordar que en febrero de 2025, Ripley cerró otra de sus ubicaciones, en esa ocasión en el Mall Alto Las Condes.