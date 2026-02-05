TDLC aprueba acuerdo entre FNE, PedidosYa y Glovo por reparto de mercados: fija pago récord de US$31,5 millones

La FNE dijo que se materializó el acuerdo mediante la firma de contratos de transferencia de activos, los que habrían provocado la salida de Glovo del mercado chileno.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aprobó este miércoles el acuerdo conciliatorio alcanzado entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Delivery Hero S.E., matriz de PedidosYa, y Glovoapp23 S.A., matriz de Glovo, poniendo término al juicio iniciado en mayo de 2025 por un acuerdo de asignación de zonas de mercado que incluyó operaciones en Chile, Egipto, Perú y Ecuador.

En virtud de la conciliación, las empresas -que hoy constituyen una sola- se comprometieron a realizar un pago a beneficio fiscal por 33.733 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$31,5 millones. De ese total, Delivery Hero S.E. pagará 31.548 UTA, mientras que Glovoapp23 S.A. aportará las 2.185 UTA restantes.

Adicionalmente, Delivery Hero -que mantiene operaciones en Chile a través de PedidosYa- deberá implementar un programa anual de capacitación en libre competencia para los principales ejecutivos de su filial local, por un período de cinco años, debiendo informar su ejecución a la FNE.

El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, señaló que el caso “demuestra la consistencia de la FNE en la persecución de carteles en todos los mercados, incluidos los digitales”, destacando además la eficacia del sistema chileno para sancionar conductas ejecutadas en el extranjero que generan efectos en el país.

El caso

Según el requerimiento presentado por la FNE, Delivery Hero y Glovo materializaron el acuerdo mediante la firma de cuatro contratos de transferencia de activos, los que habrían provocado la salida de Glovo del mercado chileno. Estos contratos incluían, además, un pacto de no competencia que impedía a Glovo reingresar al país por un período mínimo de tres años.

La resolución del TDLC constituye el mayor pago a beneficio fiscal comprometido por un único agente económico en un caso de libre competencia en Chile, considerando tanto conciliaciones como sentencias definitivas. Hasta ahora, los mayores montos habían sido pagados por el Canal del Fútbol (casi US$ 30 millones), Agrosuper y Ariztía en el caso Pollos (cerca de US$ 28 millones cada una), y CMPC y SCA en el caso Papeles, junto a Cruz Verde y Salcobrand en el caso Farmacias (US$ 18,7 millones aproximadamente cada una).

La investigación se enmarca en el foco de la FNE sobre mercados digitales, que incluye el requerimiento contra Google por abuso de posición dominante, el Estudio de Mercado sobre Comercio Electrónico iniciado en 2024 y los acuerdos extrajudiciales firmados con Uber Eats, PedidosYa y Rappi para eliminar cláusulas de nación más favorecida en contratos con restaurantes.