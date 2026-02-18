“Esto alguien lo tendrá que explicar”: las críticas y amenazas de acciones judiciales por renovación de concesión de Zofri hasta 2050

La aprobación a la renovación anticipada de la concesión de la Zona Franca de Iquique (Zofri) hasta 2050 provocó fuertes críticas de autoridades regionales y dirigentes políticos, quienes cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de una licitación pública. A su juicio, la medida impactará negativamente el desarrollo económico de la región de Tarapacá, por lo que no descartan recurrir a instancias judiciales.

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, encabezó los cuestionamientos y calificó la decisión como una expresión del centralismo. “Hoy se le plantean al directorio de Zofri 20 años más de un modelo inmobiliario que ya está agotado. Hoy el mundo cambió, el comercio cambió totalmente”, afirmó.

Añadió que “aquí es mantener lo mismo (…) A un grupo muy pequeño, que es el que queda del 27% de privados, le están regalando 20 años de utilidad. Esto es un negocio, lo que se acaba de hacer es un negocio. Y en los negocios alguien gana. La ciudad de Iquique ni Tarapacá ganaron. Ganaron unos pocos. Esto alguien lo tendrá que explicar”.

“Resguardar y proteger a Iquique”: las críticas por extensión de concesión de Zofri

En la misma línea, el diputado y senador electo Renzo Trisotti (Partido Republicano) anunció que pedirá a la Contraloría abstenerse de tomar razón mientras revisa la legalidad de la prórroga sin licitación. “No es un mero trámite, pues compromete el desarrollo económico de Iquique, de Tarapacá y del norte del país por los próximos 25 años”, señaló.

Además, advirtió que evaluará acciones judiciales y solicitará antecedentes a Hacienda, Economía y la SEP, junto con analizar una eventual presentación ante la Comisión para el Mercado Financiero. “No se trata de obstaculizar, sino de resguardar y proteger a Iquique. Una concesión estratégica hasta 2050 exige el máximo estándar de transparencia y responsabilidad, por el bien de Tarapacá y del sistema franco, y eso lo vamos a exigir con todas las herramientas de la ley”, sostuvo.

Desde los partidos políticos también surgieron reparos. El vicepresidente regional del PDG, Patricio Quisbert, afirmó: “El socio mayoritario, Corfo, claramente movió la balanza de la votación y, frente a los últimos acontecimientos, es cuestionable lo que motiva este cambio anticipado y sin un debido proceso de licitación”. En tanto, el dirigente republicano Juan Cossio señaló que la decisión “deja más dudas que certezas” al comprometer a la región por los próximos 25 años.