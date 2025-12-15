Cambios en el Coordinador Eléctrico: director ejecutivo presenta renuncia al cargo

Ernesto Huber continuará ejerciendo sus funciones hasta el 31 de marzo de 2026, o hasta una fecha posterior si así lo solicita el Consejo Directivo.

El director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Ernesto Huber, informó al Consejo Directivo que dejará su cargo a partir del 31 de marzo de 2026, en una decisión que abre un período de transición en la conducción del organismo, en medio de un escenario marcado por cuestionamientos a su gestión tras el apagón del pasado 25 de febrero.

Este es el organismo encargado de coordinar la operación del Sistema Eléctrico Nacional, que se extiende entre Arica y Chiloé a lo largo de más de 3.100 kilómetros.

Salida de Huber

Desde el Consejo Directivo destacaron el profesionalismo, la dedicación y el compromiso de Huber durante su gestión, la que estuvo enfocada en una modernización interna y operativa del Coordinador.

Entre los principales hitos de su administración se cuentan la implementación de una nueva estructura organizacional, el desarrollo de un modelo de capacitación interna a través del Centro de Conocimiento y una serie de ajustes para enfrentar los desafíos de la transición energética.

Sin embargo, la salida del ejecutivo se produce luego de un 2025 complejo para el CEN debido a los cuestionamientos tras el masivo corte del suministro el 25 de febrero, episodio que dejó sin electricidad a amplias zonas del país y que gatilló duras críticas desde el mundo político, regulatorio y empresarial.

En particular, se cuestionaron los sistemas de coordinación, los tiempos de reposición del servicio y el rol del Coordinador en la gestión de la contingencia.

Aguas arriba sin cambios

Pese a ese escenario, el Consejo Directivo —encabezado por su presidente, Juan Carlos Olmedo— se mantiene sin cambios.

Olmedo ha sido uno de los principales focos de críticas tras el apagón, tanto por su rol en la conducción del organismo como por las explicaciones entregadas públicamente luego del evento, las que fueron consideradas insuficientes por distintos actores del sector.

Desde el Coordinador se ha sostenido que durante el apagón se activaron los protocolos establecidos y que actualmente se desarrollan investigaciones técnicas para determinar responsabilidades y eventuales mejoras al sistema, junto con las autoridades sectoriales.

Se activa búsqueda

Huber continuará ejerciendo sus funciones hasta el 31 de marzo de 2026, o hasta una fecha posterior si así lo solicita el Consejo Directivo. En paralelo, el organismo iniciará un proceso de búsqueda de su reemplazo a través de una empresa especializada, con el objetivo de definir un perfil capaz de enfrentar una etapa marcada por mayores exigencias operativas, regulatorias y de escrutinio público.

“Agradezco la confianza que me ha entregado el Consejo Directivo y, especialmente, el apoyo de los profesionales del Coordinador Eléctrico Nacional. Los desafíos operacionales y de mercado seguirán aumentando en los próximos años, y contamos con un sistema eléctrico que se ha ido planificando y adaptando para enfrentar los cambios que se proyectan”, señaló Huber.