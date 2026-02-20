Metro saca cuentas alegres: pago con tarjetas supera las 198 mil transacciones en su primera semana

En esta línea, dejó en claro que este nuevo sistema de pago no ha presentado incidencias ni problemas relevantes para los usuarios, manteniéndose un funcionamiento estable en condiciones reales de operación.

A una semana del inicio de la marcha blanca del pago sin contacto con tarjetas físicas y billeteras digitales en Metro de Santiago y el servicio Tren Nos-Estación Central, la empresa recalcó que el sistema ya suma resultados positivos y una rápida adopción por parte de los usuarios.

Metro de Santiago precisó que entre el 13 y 18 de febrero, ya se realizaron 198.876 transacciones con esta nueva alternativa de pago, complementándose al uso de la tarjeta Bip! y el QR en la red de transporte público metropolitano.

Las estaciones que concentraron el mayor uso del sistema EMV fueron Tobalaba, Universidad de Chile, Los Leones, La Moneda, Estación Central, Santa Lucía, Universidad de Santiago, Manquehue, Plaza de Armas y Pedro de Valdivia.

“Este comportamiento confirma que el pago con tarjetas se está incorporando gradualmente como una alternativa adicional dentro del ecosistema tarifario, en línea con el enfoque progresivo definido para la marcha blanca”, puntualizó Metro.

En esta línea, dejó en claro que este nuevo sistema de pago no ha presentado incidencias ni problemas relevantes para los usuarios, manteniéndose un funcionamiento estable en condiciones reales de operación.

El gerente general (s) de Metro, Rodrigo Terrazas, señaló que “estos primeros días de marcha blanca confirman que la incorporación del pago con tarjetas se está desarrollando de forma segura y controlada. Estamos observando una adopción gradual, especialmente en estaciones de alto flujo, y lo más importante es que el sistema ha operado sin incidencias relevantes para los usuarios. Esto nos permite seguir avanzando con confianza en este proceso de modernización del acceso al transporte público”.