Cuándo podrás pagar el Metro y el Tren Nos con tus tarjetas bancarias

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, adelantó que a fines de 2026 el sistema se habilitará en los buses de la locomoción colectiva.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, confirmó este martes que Metro, EFE y las empresas Visa y Mastercard acordaron la incorporación del pago con tarjetas bancarias en los diferentes servicios.

“Quienes viajen en Metro o Tren Nos podrán hacer uso de sus tarjetas bancarias físicas o habilitadas en dispositivos móviles como celulares o smartwatch para pagar sus viajes“, anunció el secretario de Estado.

Precisó a la vez que, tal como ocurre en la actualidad con la tarjeta Bip!, el pago con las tarjetas bancarias incorpora la intermodalidad; es decir, al abonar con una misma tarjeta varios medios de transporte del sistema integrado dentro de un horario determinado, mantiene el pago de un solo pasaje.

Desde cuándo podrás pagar el Metro con tarjetas bancarias

En la oportunidad, el titular del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) precisó que el pago del Metro y el Tren Nos con tarjetas bancarias se iniciará el próximo viernes 13 de febrero.

En la oportunidad, señaló que posteriormente se espera ampliar el uso de estas tarjetas al sistema de buses RED, pero recalcó que “como en muchas partes del mundo, esta tecnología se incorpora haciendo una habilitación escalonada, es decir, de forma progresiva y controlada”.

“En esta primera etapa estará disponible en los servicios que hemos detallado, para posteriormente ser habilitado, a fines de 2026, en los buses“, detalló.

Al abordar el tema, el gerente general de Metro, Felipe Bravo, sostuvo que la iniciativa implica “un desafío relevante y un paso estratégico en nuestro proceso de modernización“.

“Incorporar el pago con tarjetas bancarias sin contacto es un avance tecnológico que mejora la experiencia de viaje, amplía las alternativas de acceso y nos alinea con los estándares de los principales sistemas de transporte del mundo”, complementó.

Por su parte, María Constanza Villalobos, gerenta general de EFE Central resaltó que la incoporación del pago con tarjetas bancarias “permitirá una experiencia de viaje más rápida, moderna y conectada con el resto del sistema de transporte público“.

Desde el ministerio se recordó que esta modalidad de pago en el transporte público ya rige en ciudades como Copiapó, Rancagua, Chillán, Temuco o Punta Arenas, y que próximamente se sumarán Antofagasta y La Serena.